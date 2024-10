FC Barcelona gotowa na El Clasico. Flick ogłosił kadrę na mecz z Realem

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lista powołanych piłkarzy Barcelony na mecz z Realem

FC Barcelona przyjechała dziś rano do Madrytu, gdzie o 12:35 wylądowała na lotnisku Barajas. Drużyna, sztab szkoleniowy oraz przedstawiciele zarządu udali się następnie do Hotelu InterContinental na Paseo de la Castellana, gdzie tradycyjnie zatrzymują się podczas wizyt w stolicy.

Zespół pozostanie w hotelu do momentu wyjazdu autobusem na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie rozegrany zostanie pierwszy w tym sezonie mecz z odwiecznym rywalem. Atmosfera w drużynie jest pełna entuzjazmu po spektakularnym początku sezonu i zwycięstwie nad Bayernem w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Przed wyjazdem do Madrytu trener Hansi Flick ogłosił kadrę meczową, w której zabrakło kontuzjowanego Erica Garcíi. Do listy nieobecnych dołączyli również Ter Stegen, Araujo, Ferran, Christensen i Bernal, co stanowi pewne wyzwanie dla zespołu. Mimo absencji kluczowych zawodników, w kadrze znalazły się takie gwiazdy jak Robert Lewandowski, Pedri, Gavi czy Raphinha. – Jesteśmy gotowi na wyzwanie – podkreślił Hansi Flick przed wyjazdem.

Lista powołanych piłkarzy Barcelony: Cubarsí, Balde, I. Martinez, Gavi, Pedri, ⁠Lewandowski, ⁠Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, M. Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, ⁠Olmo, F. De Jong, Kounde, Szczęsny, Kochen, H. Fort, Gerard Martín i S. Domínguez.