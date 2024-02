Barcelona odrzuci wielkiego trenera? Deco określił wymagania

IMAGO / Urban and sport Na zdjęciu: Deco

Xavi opuści FC Barcelonę po sezonie 2023/2024

Blaugrana powoli musi szukać nowego trenera

Po słowach Deco spadły szanse Hansiego Flicka

Hansi Flick nie dla Barcelony? Nie spełnia wymagań Deco

Xavi Hernandez po sezonie 2023/2024 najpewniej opuści FC Barcelonę. Hiszpan ogłosił swoją decyzję kilka tygodni temu, ale wiele osób ze środowiska Blaugrany próbuje przekonać go do zmiany zdania. Na ten moment niewiele wskazuje na to, że dojdzie do zwrotu akcji.

W gronie głównych faworytów do objęcia Barcy obecnie wymienia się trzech szkoleniowców. Są to: Roberto De Zerbi z Brighton, Thomas Tuchel z Bayernu Monachium i Hansi Flick, który obecnie jest bezrobotny. Okazuje się, że notowania tego ostatniego znacząco spadły po ostatnich słowach Deco.

– Narodowość nie ma znaczenia. Liczy się to, że zna futbol innych krajów i trenował w różnych miejscach – powiedział dyrektor sportowy Barcelony w rozmowie z Catalunya Radio.

Hansi Flick pracował tylko w Niemczech – z reprezentacją narodową i Bayernem Monachium. Hiszpańska Marca sugeruje, że Niemiec obecnie ma najmniejsze szanse z wymienionej trójki, ponieważ jako jedyny nie spełnia wymagań wskazanych przez Deco.

Czytaj dalej: Barcelona, Bayern i Man Utd walczą o rewelacyjnego 18-latka