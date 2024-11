Laporta przekazał świetne wieści ws. przyszłości Barcy. Kluczowy kontrakt

Joan Laporta, prezes FC Barcelony, poinformował zarząd klubu o osiągnięciu porozumienia z Nike, które przedłuży współpracę obu stron do 2028 roku, donosi "Sport". To strategiczne porozumienie zapewnia nie tylko zwiększenie finansowania, ale także może pomóc klubowi w rejestracji nowych zawodników już w styczniu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona pracowała nad nowym kontraktem z Nike od miesięcy, podczas których Blaugrana analizowała także możliwość zmiany partnera biznesowego. Ostatecznie zdecydowano się kontynuować rozmowy z Nike, co doprowadziło do zawarcia korzystnego porozumienia. Od teraz do 2028 roku umowa gwarantuje dodatkowe 45 milionów euro, a po tym okresie kwota wzrośnie do 60 milionów euro rocznie, w tym premie za podpisanie kontraktu.

Zobacz wideo: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Ponadto, część porozumienia dotyczy również zakończenia sporów prawnych między klubem a Nike, które wynikały z wcześniejszych domniemanych naruszeń umowy.

Nike jest partnerem FC Barcelony od 1998 roku, kiedy zastąpiła markę Kappa jako sponsor techniczny. Od tamtej pory współpraca między markami przyczyniła się do globalizacji i rozwoju Barcelony jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek sportowych na świecie. Nike nie tylko dostarcza oficjalne stroje, ale także aktywnie wspiera promocję i marketing klubu, co stanowi kluczowy aspekt tej długoterminowej współpracy.

FC Barcelona znakomicie radzi sobie w tym sezonie pod względem sportowym zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów. Klub jednocześnie nie próżnuje w sprawach poza boiskowych, które będą kluczowe dla konkurencyjności zespołu w kolejnych latach.