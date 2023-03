FC Barcelona powiększyła swoją przewagę na szczycie tabeli Primera Division do dziewięciu punktów po zwycięstwie 1:0 z Valencią oraz dzięki remisowi Realu Madryt w starciu z Realem Betis.

Barcelona powiększyła przewagę nad Realem Madryt

Katalończycy odnieśli kolejne zwycięstwo wynikiem 1:0

Duma Katalonii jest na trzecim miejscu w pod tym względem

Barcelona upodobała sobie skromne wygrane

Jednak nie było to najprostsze zwycięstwo FC Barcelony, która musiała bardziej się skoncentrować na defensywie, aby zapewnić sobie kolejne kolejne trzy punkty dzięki jednobramkowemu zwycięstwu. W rzeczywistości pokonanie Valencii było 13. zwycięstwem Dumy Katalonii z wynikiem 1:0 w 50 meczach ligowych, w których Xavi Hernandez prowadził drużynę do tej pory. Przekłada się to na 26 procent wygranych meczów z takim stosunku bramkowym.

W rzeczywistości blaugrana zbliża się do rekordu Atletico Madryt, który wynosi 282 zwycięstwa wynikiem 1:0. Katalończycy są obecnie na trzecim miejscu pod tym względem z 259 wygranymi, o dwa mniej za drugą w rankingu Valencią (261).

Pomijając wynik, kluczowym punktem zwrotnym niedzielnego meczu była czerwona kartka Ronalda Araujo, która pozostawiła Dumę Katalonii w osłabionym składzie na ostatnie pół godziny spotkania. Chwilę przed tym Ferran Torres również nie wykorzystał rzutu karnego, co mogło zwiększyć szansę Barcelony na wygraną lepszym bilansem bramkowym.

Co ciekawe, ostatni raz, gdy zawodnik Barcelony otrzymał czerwoną kartkę, a ponadto drużyna nie wykorzystała rzutu karnego w tym samym meczu miało miejsce w marcu 2007 roku przeciwko Sevilli, kiedy to Katalończycy kończyli pojedynek bez dwóch graczy i również nie wykorzystali okazji z jedenastego metra.

