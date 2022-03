Czy Barcelona może marzyć o mistrzostwie?

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Chociaż oficjalne stanowisko Barcelony wciąż brzmi, że tytuł mistrzowski w tym sezonie to odległe marzenie, to jednak po ich oszałamiającym triumfie nad Realem Madryt w niedzielny wieczór misja ta już wcale nie jest taka niemożliwa.

Barcelona traci 12 punktów do Realu, ale ma jeden mecz zaległy

Obie ekipy czekają jeszcze trudne spotkania w La Liga

Utrata mistrzostwa będzie dla Królewskich katastrofą

Barcelona może, Real musi

Faktem jest, że Real Madryt wciąż ma dwunastopunktową przewagę na Dumą Katalonii, ale w przypadku zwycięstwa w zaległym spotkaniu z Rayo Vallecano blaugrana zniweluje tą stratę do dziewięciu oczek. Jednak patrząc na obecną formę Barcelony to śmiało można powiedzieć, że do końca sezonu punktów stracą niewiele. Być może wcale. Wszystko zależy zatem od Królewskich i ich gry w decydującej fazie rozgrywek. Dla nich utrata tytułu mistrzowskiego byłaby wielką porażką i zarazem kompromitacją.

Wystarczą do tego trzy porażki, pod warunkiem nienagannej gry podopiecznych Xaviego. To tyle, ile razy Real Madryt schodził pokonany w ciągu całych rozgrywek do tej pory. Jednak końcówka sezonu rozgrywana pod większą presją, do tego decydujące mecze w Lidze Mistrzów i ewentualne braki kadrowe spowodowane kontuzjami czy zawieszeniem za kartki mogą sprawić, że ekipa Carlo Ancelottiego zgubi jeszcze parę punktów. Barcelona w Lidze Europy z pewnością trafi na mniej wymagających rywali.

Wpływ Xaviego na Barcelonę jest aż nadto widoczny. Piłkarze znów zachwycają swoją grą. Obecnie mówi się, że to najlepsza drużyna w Europie. Z dużą łatwością ogrywają kolejnych rywali. Są faworytem do wygrania Ligi Europy i tymczasem okazuje się, że mogą jeszcze marzyć o sukcesie w Primera Division, który do niedawna wydawał się być nierealnym celem.

Końcówka sezonu zarówno dla Realu jak i Barcelony łatwa nie będzie. W lidze obie ekipy będą jeszcze rywalizować między innymi z Betisem oraz Sevillą. To spotkania, w których zdecydowanie mogą stracić punkty. Dumę Katalonii czeka też jeszcze pojedynek z Villarreal, który może pokusić się o niespodziankę. Królewscy zmierzą się z kolei na wyjeździe w derbach z Atletico Madryt.

Pozostali rywale Barcelony w La Liga: Sevilla, Levante, Cadiz, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Mallorca, Betis, Celta Vigo, Getafe, Villarreal.

Pozostali rywale Realu w La Liga: Celta Vigo, Getafe, Sevilla, Osasuna, Espanyol, Atletico, Levante, Cadiz, Betis.

