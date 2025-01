Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Andy Bara w wywiadzie dla Goal.pl: Największy problem Barcelony to stadion

FC Barcelona jest w trakcie przebudowany stadionu Camp Nou. Obecnie kataloński klub rozgrywa swoje mecze na Estadi Olimpic Lluis Companys. Ostatnio ogłoszono opóźnienia w pracach. W związku z czym pobyt Blaugrany na Stadionie Olimpijskim przedłuży się do 23 kwietnia.

Agent Daniego Olmo, Andy Bara stwierdził w poniedziałkowym programie “Nasz News” na kanale Goal.pl na YouTube, że przebudowa stadionu jest obecnie największym problemem dla finansów klubu. Zdaniem byłego piłkarza Legii Warszawa Katalończycy tracą na tym nawet 150 milionów euro rocznie.

– Największy problem Barcelony to stadion. Przebudowa oznacza, że tracą co roku ogromne pieniądze. Może nawet 150 mln euro. Ale za parę miesięcy wrócą i dochody znów wystrzelą, bo to Camp Nou, które daje ci ogromne możliwości. Możesz tam mieć 100 tysięcy ludzi – powiedział 42-letni agent.

Chorwat wypowiedział się także na temat walki o mistrzostwo Hiszpanii. Zdaniem Bary największe szanse na zdobycie tego trofeum ma drużyna Hansiego Flicka.

– Barcelona przegrywa czasem z tak zwanymi małymi klubami. W sensie nie takimi, które grają w Lidze Mistrzów. Z kolei Real to Real. Wygrywa nawet takie mecze, których w teorii nie ma prawa wygrać, jak niedawno z Valencią. Ale na dłuższym dystansie… Myślę, że w tym sezonie Barcelona dorwie Real w lidze. Atletico Madryt też jest groźne, ale myślę, że w tym sezonie to będzie Barcelona – uważa Andy Bara.

Obecnie Duma Katalonii zajmuje trzecią pozycję w La Liga z dorobkiem 39 punktów. Do Królewskich, którzy znajdują się na pozycji lidera tracą 7 oczek.

