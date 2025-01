Barcelona znów przesuwa datę powrotu na Camp Nou! Podano nowy termin

FC Barcelona ogłosiła, że z powodu opóźnień w pracach na modernizowanym Spotify Camp Nou, drużyna będzie kontynuować grę na Estadi Olimpic Lluis Companys do 23 kwietnia. Decyzja dotyczy wszystkich rozgrywek.

Associated Press / Alamy | Camp Nou (sport.es) Na zdjęciu: Laporta i budowa Camp Nou

Modernizacja Camp Nou przedłuża się

FC Barcelona poinformowała swoich socios, że drużyna pozostanie na Estadi Olimpic Lluis Companys przynajmniej do 23 kwietnia 2025 roku. W komunikacie klub wyjaśnił, że brak postępów w wyznaczeniu daty powrotu na Spotify Camp Nou zmusił go do przedłużenia obecnego rozwiązania.

Przedłużenie obejmuje mecze LaLigi, Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, w tym spotkanie z Mallorcą zaplanowane na 33. kolejkę rozgrywek. To już druga prolongata po tej ogłoszonej w listopadzie 2024 roku, która obejmowała m.in. mecz z Atalantą w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Zgodnie z przepisami UEFA, jeśli drużyna rozegra mecz fazy pucharowej na jednym stadionie, musi kontynuować grę w tej samej lokalizacji do końca rozgrywek. Oznacza to, że nawet jeśli prace na Camp Nou zostaną ukończone przed końcem sezonu, Barcelona nie będzie mogła przenieść ewentualnych półfinałów Ligi Mistrzów na nowo wyremontowany stadion. Ta zasada ma zapewnić stabilność i równe warunki dla wszystkich uczestników rozgrywek.

FC Barcelona podkreśla, że będzie na bieżąco informować o wszelkich zmianach związanych z pracami nad Espai Barca i planowanym powrotem na Camp Nou. Tymczasem drużyna i kibice muszą przygotować się na dalsze mecze na Montjuic, który pozostanie ich domem przez większą część obecnego sezonu.