Lewandowski nie zatrzymuje się w La Liga. Tak jego występ skomentował Flick

Robert Lewandowski rozegrał kolejne dobre spotkanie w La Liga okraszone golem na wagę trzech punktów. Hansi Flick po końcowym gwizdku arbitra chwalił reprezentanta Polski twierdząc, że to najlepsza "dziewiątka" ostatnich lat.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zapewnił kolejne zwycięstwo FC Barcelonie

FC Barcelona odniosła swoje siódme zwycięstwo z rzędu w La Liga, pokonując Getafe 1:0. Decydującą bramkę zdobył Robert Lewandowski, który swoim trafieniem umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy. Kluczowym momentem okazała się 19. minuta, kiedy kapitan reprezentacji Polskki pokonał bramkarza Getafe. Pomimo dobrej gry obronnej przeciwnika, Blaugrana znalazła sposób, by zdobyć cenne trzy punkty.

Po meczu trener Barcelony, Hansi Flick, wyraził swoje zadowolenie z postawy drużyny, mimo że mecz nie należał do najłatwiejszych. – Może nie byliśmy tak błyskotliwi jak w innych meczach, ale walczyliśmy – powiedział niemiecki szkoleniowiec, podkreślając, że kluczowe było utrzymanie koncentracji i determinacji przeciwko defensywnie zorganizowanemu Getafe.

Flick, który z powodzeniem rozpoczął swoją przygodę z Barceloną, nie szczędził również pochwał dla Lewandowskiego. – Dla mnie to najlepsza dziewiątka ostatnich dziesięciu lat. Jego zadaniem jest strzelać bramki i robi to znakomicie. Ma wsparcie świetnych zawodników, którzy mu asystują, ale to, jak kończy akcje, jest fenomenalne – stwierdził Flick.

Zwycięstwo nad Getafe było kolejnym krokiem w doskonałym starcie Barcelony w tym sezonie. Flick zaznaczył, że zespół musi szybko zregenerować siły i skupić się na kolejnym spotkaniu. – Jestem bardzo zadowolony, ale teraz musimy się zregenerować. Myślimy już o kolejnym meczu.

