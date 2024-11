Flick wspiera piłkarzy Barcelony. O tym geście piszą hiszpańskie media

FC Barcelona odniosła imponujące zwycięstwo 5:2 nad Crveną Zvezdą w Belgradzie, kontynuując swoją zwycięską passę. Mecz rozegrany w prawie zimowych warunkach wymagał od zawodników Blaugrany dodatkowego wysiłku, co Flick postanowił docenić, okazując wsparcie tym, którzy nie pojawili się na boisku.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick dba o dobrą atmosferę w szatni Barcelony

FC Barcelona, przyzwyczajona do słonecznych temperatur Katalonii, musiała zmierzyć się z surowymi warunkami pogodowymi w Belgradzie, gdzie termometry wskazywały jedynie 2 stopnie Celsjusza. Mimo chłodu, zawodnicy Blaugrany zaprezentowali ofensywną grę, zapewniając widzom emocjonujące widowisko. W spotkaniu padło aż siedem bramek, z czego pięć strzeliła Barcelona, potwierdzając swoją dominację na boisku.

Zobacz wideo: Dlaczego nie mówiliśmy więcej o Lewandowskim?

Choć większość zawodników mogła rozgrzać się intensywnym spotkaniem, sześciu graczy Barcelony pozostało na ławce rezerwowych, nie otrzymując ani minuty gry. Wśród nich znaleźli się bramkarze Ander Astralaga i Wojciech Szczęsny oraz zawodnicy z pola: Alejandro Balde, Hector Fort, Pablo Torre i Ansu Fati. Mimo że na placu gry nie pojawili się, Hansi Flick zadbał o to, by ich poświęcenie podczas trudnej podróży do Serbii nie zostało przeoczone.

Tuż przed ostatnią zmianą, kiedy na boisko wszedł Pau Victor w 78. minucie, Flick postanowił podejść do każdego z rezerwowych, uścisnąć ich dłoń i zamienić kilka słów wsparcia. Ten gest był symbolicznym dowodem na to, że Flick, odkąd objął stanowisko trenera Barcelony, traktuje swoich zawodników z wielkim szacunkiem i dba o ich morale, nawet jeśli nie grają w danym meczu, donosi “Mundo Deportivo”.

Gest Flicka w Belgradzie nie był jednorazowy. Jak podkreśla Pedri, jeden z czołowych piłkarzy Barcelony, troska Niemca o tych, którzy nie występują w meczach, stała się jego znakiem rozpoznawczym. – Co wyróżnia Flicka, to jego troska o tych, którzy nie biorą udziału w meczach; zawsze rozmawia z nimi i wspiera ich – przyznał Pedri w jednym z wywiadów.