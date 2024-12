Atletico zdołało doprowadzić do wyrównania w hitowym starciu na Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona w akcji poprzedzającej gola Rojiblancos mogła podwyższyć swoje prowadzenie.

Atletico ma remis, ale Barcelona mogła prowadzić 2:0!

Pierwsza połowa spotkania FC Barcelona – Atletico padła łupem gospodarzy, którzy w 30. minucie objęli prowadzenie. Po efektownej akcji zespołowej Pedri pokonał Jana Oblaka i wprawił trybuny na Montjuïc w ekstazę. Rojiblancos zaprezentowali się zdecydowanie gorzej od Dumy Katalonii i to ekipa Hansiego Flicka schodziła na przerwę z korzystnym wynikiem.

Wideo: wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Atletico wróciło do gry w 60. minucie za sprawą precyzyjnego uderzenia Rodrigo de Paula. Reprezentant Argentyny dopadł do piłki “sprezentowanej” mu przez Marca Casado i strzałem zza 16. metra pokonał Inakiego Penę. Bramkarz Barcy przy tym trafieniu nie miał zbyt wiele do powiedzenia.

𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈𝐆𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐔𝐋 𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒! 🎯💥



Argentyńczyk znalazł się w odpowiednim miejscu na skraju szesnastki i z zimną krwią skierował piłkę do siatki! ⚽️👌



Co tu się jeszcze wydarzy? 🧐 Włączcie Eleven Sports 1! 😍 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/u6oaB5ECp2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 21, 2024

Chwilę przed golem dla gości to Barcelona mogła zdobyć drugą bramkę. Raphinha podbił futbolówkę nad wysoko ustawionym Janem Oblakiem, ale użył nieco zbyt dużo siły i trafił tylko w poprzeczkę! Do piłki dopadł Robert Lewandowski, jednak Polak został zablokowany przez Axela Witsela i nie zdołał oddać celnego strzału.