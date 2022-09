Źródło: AS I Marca

W weekend poprzedzający przerwę reprezentacyjną Atletico Madryt przegrało na własnym terenie z Realem Madryt 1-2. Do kontrowersyjnych zdarzeń doszło przed rozpoczęciem spotkania, bowiem pokaźna grupa kibiców obrażała na tle rasistowskim Viniciusa Juniora. Hiszpański klub wyciąga pierwsze konsekwencje.

Atletico Madryt przegrało z Realem Madryt 1-2

Pod Wanda Metropolitano zebrała się grupa kibiców, która obrażała Viniciusa Juniora na tle rasistowskim

“Los Rojiblancos” odcinają się od kontrowersyjnych wydarzeń i wyciągają konsekwencje wobec ich uczestników

Atletico Madryt zawiesza swoich socios

Derby Madrytu zawsze obfitują w ogromne emocje i sytuacje, które w innych meczach na pewno by się nie wydarzyły. Tym razem do kontrowersyjnych zdarzeń doszło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Pod stadionem Wanda Metropolitano zebrała się grupa kibiców “Los Rojiblancos”, która obrażała Viniciusa Juniora na tle rasistowskim. Okrzyki zostały potwierdzone przez La Liga, a Atletico Madryt zobowiązało się do wyciągnięcia poważnych konsekwencji. W pomeczowym oświadczeniu klub odciął się rasistowskich zachowań kibiców.

Mówi się, że chodzi nawet o 500 osób. Atletico rozpoczęło śledztwo na własną rękę, gdyż współpraca z policją nie układa się na ten moment po myśli. Nie została dotychczas wyrażona zgoda na udostępnienie nagrań z publicznych monitoringów. Nie przeszkadza to jednak klubowi w ukaraniu osób biorących udział w żenującym wydarzeniu.

Atletico odkryło już tożsamość trzech kibiców, których prawa w ramach członków klubu zostały zawieszone. Działacze zapowiadają, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych kar.

