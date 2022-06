Pressfocus Na zdjęciu: Gonzalo Higuain w barwach Juventusu

Gonzalo Higuain udzielił ostatnio wywiadu argentyńskiej stacji TyC Sports. Doświadczony napastnik opowiedział podczas rozmowy z dziennikarzami o tym co sądzi o obecnej drużynie Realu Madryt, a także wspomniał o kulisach swojego odejścia z klubu.

Higuain w latach 2006-2013 był zawodnikiem Realu Madryt

Argentyńczyk dobrze wspomina czas spędzony w klubie

W ostatnim wywiadzie opowiedział m.in. o kulisach odejścia do Napoli

Higuain z szacunkiem o Los Blancos

Gonzalo Higuain reprezentował Real Madryt w latach 2006-2013. Argentyńczyk w barwach Królewskich rozegrał 264 mecze, w trakcie których strzelił 121 goli i zanotował 56 asyst. Aż trzykrotnie sięgał z Los Blancos po mistrzostwo Hiszpanii, a dwukrotnie Superpuchar. Nic więc dziwnego, że okres spędzony w Madrycie wspomina bardzo dobrze.

W rozmowie z argentyńską stacją TyC Sports doświadczony napastnik wspominał czasy swojej gry w Realu. Zdaniem 34-latka, Królewscy to największy klub w historii piłki nożnej.

– Real to największy klub w historii. Ma na swoim koncie 14 wygranych w Pucharze Europy. Myślę, że to najwyższy pułap dla zawodnika. W pierwszym roku strzeliłem 27 goli w lidze, a Cristiano 26. Wyjeżdżam na wakacje i widzę, że podpisali kontrakty z Benzemą i Kaką. Dzwonię do klubu i mówię: “Ja strzelam 27 goli, a wy sprowadzacie mi Benzemę i Kakę.” O to właśnie chodzi w Realu. Ciągle sprowadzają zawodników i trzeba z nimi rywalizować. To właśnie sprawia, że jest to najlepsza drużyna w historii. Zawsze trzeba konkurować z najlepszym – stwierdził Argentyńczyk.

🎙| Gonzalo Higuain: "Real Madrid is the best team in history." #rmalive pic.twitter.com/Q0chDOYQSj — Madrid Zone (@theMadridZone) June 24, 2022

Higuain opowiedział także o kulisach odejścia z Realu Madryt. Argentyńczykiem interesował się wówczas także Arsenal, ale ostatecznie transfer upadł, a napastnik przeniósł się do Napoli.

– Zanim trafiłem do Napoli, był jeszcze Arsenal. Rozmawialiśmy już o tym, że nie kupią mnie, tylko Ozila za 80 milionów. Powiedzieli mi: “Nie mamy zbyt wiele pieniędzy do wydania. Jesteś drogi”. Stamtąd pojechałem do Neapolu – dodał napastnik.

