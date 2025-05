Ancelotti rozwiał wątpliwości przed El Clasico. Da szansę młodej gwieździe

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Barcelona – Real. Arda Guler zagra w podstawowym składzie

Real Madryt wciąż ma nadzieję na wygranie mistrzostwa Hiszpanii, pomimo straty czterech punktów do prowadzącej w tabeli Barcelony. Do zakończenia trwającego sezonu pozostały cztery kolejki, a w najbliższej serii gier będziemy świadkami El Clasico. Jeżeli drużyna Królewskich wygra z zespołem Dumy Katalonii, to wyścig o mistrzowski tytuł nabierze rumieńców. Piłkarze klubu z Estadio Santiago Bernabeu zrobią więc wszystko, co w ich mocy, żeby pokonać swojego największego rywala.

Carlo Ancelotti ma już pomysł na to spotkanie i planuje wystawić Ardę Gulera w podstawowym składzie – dowiedział się Jose Luis Sanchez ze stacji telewizyjnej „La Sexta”. Włoski szkoleniowiec jest zadowolony z postawy tureckiego pomocnika, który zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę w poprzednich trzech pojedynkach. Wszystko wskazuje na to, że trener ekipy Los Blancos doceni 20-letniego Turka za jego ostatnie świetne występy, umieszczając go w wyjściowej jedenastce na Klasyk.

Arda Guler przywdziewa koszulkę Realu Madryt od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu za 24 miliony euro z Fenerbahce Stambuł. Urodzony w Ankarze zawodnik przez dłuższy czas pełnił rolę głębokiego rezerwowego, ale wreszcie otrzymuje więcej szans od Carlo Ancelottiego. Mierzący 175 centymetrów piłkarz w trykocie zespołu Królewskich rozegrał łącznie 51 spotkań, w których strzelił 9 goli oraz zanotował 12 ostatnich podań.

Starcie FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 11 maja o godzinie 16:15.