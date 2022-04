Pressfocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

Saga związana z nową umową dla Ronaldo Araujo dobiegła końca. Stoper przedłużył kontrakt w FC Barcelonie do 2026 r. Teraz klauzula jego wykupu wynosi miliard euro.

Ronald Araujo na dłużej piłkarzem FC Barcelony

Urugwajczyk był na liście wielu klubów, ale zadecydował pozostać na Camp Nou

Defensor odgrywa pierwsze skrzypce u Xaviego i wciąż zainteresowany jest projektem klubowej legendy

Barca dopięła swego, Araujo przedłużył kontrakt

Przygoda Ronalda Araujo z FC Barceloną jeszcze trochę potrwa. Z racji na ważny kontrakt do 2023 r. pojawiło się wiele plotek łączących Urugwajczyka z odejściem. Tymczasem jak się okazało, piłkarz i Joan Laporta złożą wiążące podpisy na nowym dokumencie w najbliższy piątek.

Teraz każdy zainteresowany musi zapłacić za usługi defensora aż miliard euro. Taka kwota została zawarta w klauzuli, co ma na celu odstraszyć inne kluby w przyszłości. Co więcej, 23-latek przedłużył obecną umowę do 2026 r.

– “FC Barcelona i piłkarz Ronald Araujo osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu do 30 czerwca 2026 roku. Przewidziana klauzula wykupu wynosi miliard euro” – poinformowała FC Barcelona w oświadczeniu.

– “Podpisanie nowej umowy nastąpi w piątek 29 kwietnia o godzinie 13.30 na boisku Camp Nou (impreza zamknięta dla publiczności)” – dodano.

Xavi mocno zabiegał klubowe władze o załatwienie nowego kontraktu dla Araujo jeszcze przed końcem sezonu. Obie strony są zadowolone z dotychczasowej współpracy. Dowodem na to jest częsta eksploatacja zawodnika przez legendę Camp Nou i rozegranych półtora tysiąca minut w tegorocznej kampanii pod dowództwem Xaviego.

