W ostatnim czasie coraz więcej w Hiszpanii mówi się o zachowaniach Viniciusa Juniora, które przez wielu uważane są za prowokacyjne. Oliwy do ognia dolał kapitan Mallorki Antonio Raillo, który przyznał, że Brazylijczyk na boisku ma wiele przejawów braku szacunku.

Przy okazji niedawnego meczu z Atletico Madryt rozgorzała dyskusja o boiskowych zachowaniach Viniciusa Juniora

Przez wielu uważane są one za prowokacyjne. Podobnego zdania jest Antonio Raillo

Kapitan Mallorki uważa, że Brazylijczyk nie przejawia szacunku wobec rywali

“Niech nie używa wymówki z rasizmem”

Real Madryt dwa tygodnie temu mierzył się w lidze z Mallorką. W trakcie spotkania doszło do wielu kontrowersyjnych sytuacji z udziałem Viniciusa Juniora, który często był faulowany przez swoich przeciwników. Kapitan Mallorki Antonio Raillo uważa, że Brazylijczyk na boisku przejawia brak szacunku wobec rywali.

– Na boisku ma wiele przejawów braku szacunku. Jest wielu bardzo dobrych piłkarzy w Realu i właśnie Vinícius to jeden z nich, ale ich do bycia tak dobrymi zawodnikami prowadzi też szacunek do kolegów po fachu. On ma przykład w postaci Kroosa, Courtois czy Benzemy, którzy wygrali wszystko i dużo więcej niż on. Oni nigdy nie mają braku szacunek wobec żadnego kolegi – mówi środkowy obrońca.

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o zachowaniach skrzydłowego Realu Madryt. Został on ofiarą rasistowskich okrzyków kibiców Atletico przy okazji derbów Madrytu. Raillo twierdzi, że wymówką na prowokacje zawodnika nie powinien być rasizm.

– Rozumiem, że może tańczyć, to nas nie dotyczy ani na nas nie wpływa, ale niech nie gada, nie obraża i niech nie próbuje nas deprecjonować czy niech nie okazuje braku szacunku wobec innych kolegów po fachu. On ma talent, ma to coś, został obdarzony darem i musi to wykorzystywać, ale niech nie obraża. A kiedy widzi, że mówią, iż jest prowokatorem, to niech nie używa wymówki z rasizmem, bo mogę zapewnić o tym ja, że żaden z naszych zawodników go nie obrażał – przekonuje gracz Mallorki.

