Fati z nową umową? Sensacyjna decyzja Barcelony

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Barcelona chce zaoszczędzić. Fati ma otrzymać nową umowę

Ansu Fati swego czasu był uważany za “złote dziecko” Barcelony i największy talent w jej akademii. Do seniorskiej drużyny wszedł z przytupem, notując świetne występy. Jego rozwój znacząco wyhamował jednak na skutek problemów zdrowotnych, z którymi nie może uporać się do dzisiaj. W poprzednim sezonie Blaugrana wypożyczyła go do Brighton, gdzie miał się odbudować. Mimo dogodnych warunków, nie udało mu się jednak zachwycić w Premier League, więc latem wrócił do Katalonii. Pierwotny plan zakładał sprzedaż zawodnika, lecz Hansi Flick postanowił dać mu szansę.

Szkoleniowiec nie mógł korzystać z niego od początku kadencji, gdyż ten znów był kontuzjowany. W ostatnich miesiącach wyraźnie przegrywał za to rywalizacji. Fati bardzo rzadko znajduje się w kadrze meczowej, a na murawie od początku sezonu spędził zaledwie 187 minut.

W trakcie zimowego okienka Barcelona szukała dla niego nowego klubu. Pojawiło się kilka ofert, ale każdą z nich odrzucał sam skrzydłowy, który dalej ma nadzieję, że odmieni swój los i będzie stanowił o sile hiszpańskiego giganta. Ma również na uwadze obowiązujący kontrakt, który gwarantuje mu bardzo atrakcyjne zarobki.

Barcelona wciąż chce go pożegnać, ale brak konkretnego zainteresowania skłania ją do innego rozwiązania. “Sport” informuje, że klub rozważa zaoferowanie mu nowej umowy, która będzie obowiązywać do 2030 roku. Rozłoży tym samym jego wynagrodzenie na dłuższy okres, co pozwoli jej zaoszczędzić. Jest to również korzystne w kontekście Finansowego Fair Play i możliwości na rynku transferowym.