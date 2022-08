fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt pokonał w środowy wieczór Eintracht Frankfurt 2-0 i sięgnął po Superpuchar Europy. Carlo Ancelotti przekonuje na pomeczowej konferencji, że jego zespół wciąż jest głodny gry i zdobywania kolejnych trofeów.

Real Madryt pokonał w Superpucharze Europy Eintracht Frankfurt 2-0

Królewscy sięgnęli tym samym po pierwszy tytuł w sezonie 2022/2023

Carlo Ancelotti uważa, że pracuje z “najzdrowszą” szatnią, nad którą kiedykolwiek miał okazję sprawować pieczę

Królewski Real Madryt

Piękny sen Realu Madryt trwa dalej. W minionym sezonie hiszpański gigant zdominował krajowe podwórko i zdobył mistrzostwo, a ponadto sięgnął po Ligę Mistrzów. W środę Królewscy zainaugurowali kampanię 2022/2023 zwycięstwem w Superpucharze Europy.

Eintracht Frankfurt nie miał większych szans na uzyskanie korzystnego wyniku. Różnica klas była aż nadto widoczna, a Real Madryt spokojnie dowiózł dwubramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka arbitra. Ten rezultat oznacza, że mistrzowie Hiszpanii mogli świętować pierwszy tytuł w nowym sezonie.

Carlo Ancelotti przekonuje, że jego podopieczni wciąż są głodni zwycięstw i zdobywania kolejnych pucharów. Przyznaje także, że pracuje z inteligentną szatnią, która sama dobrze wie, czego chce.

Od momentu, gdy Alaba trafił, kontrolowaliśmy mecz całkiem dobrze. To nasz trzeci kolejny finał, w którym nie straciliśmy bramki. Dla mnie to coś wyjątkowego.

Nie musieliśmy wcale wygrać tego meczu, żebym mógł powiedzieć, że mój zespół jest ciągle głodny i zmotywowany. To było spotkanie, które było zdecydowanie bardziej skomplikowane niż się wydaje.

Myślę, że to “najzdrowsza” szatnia z jaką pracowałem, jeśli chodzi o sposób myślenia i zachowanie na boisku. Moi zawodnicy są naprawdę inteligentni. Karim Benzema jest jednym z najważniejszych, najbardziej istotnych graczy na świecie. Dla nas jest kluczowy nie tylko ze względu na to, że strzela bramki, ale też to, jak gra. Tyle, dobrze zaczął sezon z golem i teraz idzie po Złotą Piłkę – przekonuje Ancelotti.

