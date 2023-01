Joao Felix trafił w styczniu na wypożyczenie do Chelsea. W umowie nie została zawarta opcja wykupu, zatem po sezonie wróci do Atletico Madryt. Agent piłkarza Jorge Mendes chce, aby latem Portugalczyk trafił na Camp Nou – przekonuje “Sport”. Joao Felix zdecydował się zimą na zmianę otoczenia Z tej opcji skorzystała Chelsea, która pozyskała go w

Czytaj dalej…