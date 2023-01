fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix trafił w styczniu na wypożyczenie do Chelsea. W umowie nie została zawarta opcja wykupu, zatem po sezonie wróci do Atletico Madryt. Agent piłkarza Jorge Mendes chce, aby latem Portugalczyk trafił na Camp Nou – przekonuje “Sport”.

Joao Felix zdecydował się zimą na zmianę otoczenia

Z tej opcji skorzystała Chelsea, która pozyskała go w ramach wypożyczenia

Napastnik po sezonie może trafić natomiast do FC Barcelony

Felix z hitowym transferem wewnątrz La Ligi?

Za czasów Benfiki Joao Felix uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników na całym świecie. Niespodziewanie to Atletico Madryt zdecydowało się rozbić bank, pozyskując go w 2019 roku za kwotę ponad 120 milionów euro. Z uwagi na defensywny styl gry “Los Rojiblancos”, Portugalczyk nie zdołał na dobre rozwinąć swoich olbrzymich umiejętności. Na jego słabą pozycję w zespole wpłynęły również nie najlepsze relacje z Diego Simeone, który od swoich graczy wymaga ciężkiej pracy na całej długości i szerokości boiska.

Napastnik zrozumiał, że w Madrycie nie rozwinie skrzydeł, dlatego zwrócił się do władz z prośbą o zmianę otoczenia. Atletico się zgodziło, lecz postawiło konkretne żądania. Transfer zostanie przeprowadzony na zasadach wypożyczenia bez późniejszej opcji wykupu. Z tej możliwości skorzystała Chelsea, której brakowało jakości w ofensywie.

Felix ma świadomość, że jest w Londynie tylko na chwilę. Latem znów będą się toczyć rozmowy dotyczące jego przyszłość. Co ciekawe, agent piłkarz Jorge Mendes wierzy, że uda się doprowadzić do jego przenosin do FC Barcelony. Pozostaje on w dobrych stosunkach z Joanem Laportą, który nie jest do końca zadowolony z postawy swoich skrzydłowych.

Trudno w tej chwili przewidywać, jak na takie informacje zareaguje Atletico Madryt, które ewidentnie wiąże z Felixem przyszłość. Postawa samego napastnika może jednak ostatecznie doprowadzić do rozstania.

