PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Ancelotti omówił kontuzję Benzemy

Francuz nie zagra w meczu ligowym

Włoski trener zapowiedział, że napastnik wróci na mecz z Liverpoolem

Benzema pomoże Realowi w meczu Ligi Mistrzów

Real Madryt czekają teraz bardzo ważne mecze. W ciągu ośmiu dni zagrają z Espanyolem i Barceloną w La Liga, a także rewanżowy mecz z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

W czwartek potwierdziły się doniesienia, że ponownie z urazem zmaga się Karim Benzema. Te doniesienia potwierdził też Carlo Ancelotti, który przy okazji zapowiedział, kiedy francuski napastnik wróci do gry.

– Został uderzony w kostkę, która spuchła. Zaczął dzisiaj trenować indywidualnie i będzie dostępny na mecz z Liverpoolem – zapowiedział Włoch.

– To nieuniknione, że występy Karima będą porównywane z poprzednim sezonem. Jest bardzo ważnym piłkarzem. Nie osiągnął jeszcze poziomu z poprzednich rozgrywek, ale myślę, że dobrze zarządzaliśmy jego siłami w pierwszej rundzie. Będzie ważny do końca sezonu. Jesteśmy przekonani, że nam jeszcze pomoże. Z Espanyolem nie zagra, ale to coś, co się przytrafia piłkarzom – przyznał Ancelotti.

