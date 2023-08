fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zagra w sobotę na wyjeździe z Athletic Bilbao

Carlo Ancelotti na przedmeczowej konferencji mówił o sytuacji kadrowej

Pomimo braku transferu napastnika ze ścisłej czołówki, Włoch jest zadowolony z posiadanych opcji

Królewscy dobrze przygotowani do sezonu?

Real Madryt stracił tego lata Karima Benzemę. Pomimo próśb Carlo Ancelottiego, do drużyny nie trafił napastnik z absolutnej czołówki. Łączony z przeprowadzką na Santiago Bernabeu był Harry Kane, który finalnie dołączył do Bayernu Monachium. Wciąż ważą się ponadto losy Kyliana Mbappe. Nie zmienia to jednak faktu, że do pierwszego meczu sezonu Królewscy przystąpią bez nowego nabytku.

Na przedmeczowej konferencji prasowej włoski szkoleniowiec przyznał, że jest zadowolony z sytuacji kadrowej i posiadanych opcji w ofensywie. Tego lata zespół wzmocnili Joselu oraz Brahim Diaz.

– Jasne jest jednak, że nie będzie tylko jednego systemu w tym sezonie. Myślę, że możemy grać w 4-3-3 ze środkowym napastnikiem. Możemy grać w 4-2-3-1 z dwoma pivotami. Nie stawiam na jeden system. Mamy możliwości i będziemy korzystać w tym sezonie z różnych systemów.

– Problem w trakcie przygotowań był defensywny. W ofensywie strzeliliśmy wiele goli i statystycznie mieliśmy wiele okazji we wszystkich czterech meczach. We wszystkich spotkaniach mieliśmy więcej szans niż rywale. Brakowało trochę skuteczności, ale to dosyć normalne w czasie przygotowań, bo piłkarze, a szczególnie atakujący nie mają wtedy tej świeżości i błysku pod względem skuteczności. W ataku mamy bardzo dobrą sytuację, bo jak mówię, mamy wiele opcji. Doszło dwóch graczy, którzy dorzucają nowe rzeczy, czyli Joselu i Brahim – analizuje.

Zobacz również: Enrique powołał kadrę na mecz ligowy. PSG bez największych gwiazd