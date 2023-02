fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt przygotowuje się do starcia w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Nie ulega wątpliwościom, że Królewscy są absolutnym faworytem do zdobycia kolejnego trofeum. Carlo Ancelotti mówi o prestiżu nadchodzącej rywalizacji, a także ogólnych nastrojach wokół zespołu.

Real Madryt zagra o finał Klubowych Mistrzostw Świata z Al-Ahly

Carlo Ancelotti opowiedział o atmosferze towarzyszącej tym rozgrywkom

Włoski szkoleniowiec przekonuje, że jego zdaniem Królewscy wciąż się rozwijają

“Wymagania są bardzo wysokie”

Real Madryt zagra w środę półfinałowe spotkanie w ramach Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko Al-Ahly. We wtorek zupełnie niespodziewanie azjatyckie Al-Hilal pokonało faworyzowane Flamengo i czeka na poznanie swojego najbliższego rywala. Dla Królewskich to szansa na zdobycie pierwszego trofeum w tym sezonie.

– Klubowy mundial to zawsze ważne wydarzenie. On znaczy, że dobrze sobie poradziłeś, bo dojście tutaj wskazuje, że zrobiłeś coś dobrze. Mamy wielkie nadzieje przy grze w kraju, w którym mamy wielu kibiców. To szansa, by podarować im radość i by dobrze skończyć fantastyczny poprzedni sezon. To też nowy impuls na ten sezon, w którym mamy wiele wyzwań do osiągnięcia – mówi Carlo Ancelotti.

W ostatnich tygodniach narasta presja na osobie włoskiego szkoleniowca. Real Madryt notuje przeciętne wyniki i traci dystans do liderującej w lidze FC Barcelony. Pojawiły się nawet głosy, że w przypadku braku zwycięstwa na Klubowych Mistrzostwach Świata Ancelotti pożegna się z posadą. Są to najprawdopodobniej jednak plotki, a władze mistrza Hiszpanii wyczekują kluczowego starcia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Doświadczony trener wypowiedział się o atmosferze wokół drużyny. Przekonuje, że pomimo gorszych rezultatów, jego podopieczni wciąż się poprawiają.

– Wymagania są bardzo wysokie. Jak powtarzam, musimy dobrze ocenić, co się dzieje i co się działo. Ja uważam, że z drużyna dalej rośnie, nawet mimo bolesnej porażki. Sygnały, jakie mam, pokazują mi jednak, że drużyna rośnie i się poprawia. Pokazują, że dochodzimy do tego momentu w sezonie z bardzo ważnym tytułem w dobrej kondycji fizycznej. Doszły w tym okresie kontuzje, ale nie jesteśmy jedynym zespołem z kontuzjami, bo terminarz jest straszny. W zespole wierzymy, że również w tym sezonie poradzimy sobie dobrze – przekazuje.

