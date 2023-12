IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham ostatnio narzekał na uraz kostki, ale na początku listopada doznał poważniejszej kontuzji barku

Reprezentant Anglii jest już gotowy do gry

Carlo Ancelotti przestrzega jednak, że pomocnik może w przyszłości potrzebować operacji barku

“Bellingham poprawia się każdego dnia”

Jude Bellingham rozgrywa niemalże idealny debiutancki sezon w barwach Realu Madryt. Choć jest pomocnikiem, pełni rolę najskuteczniejszego strzelca i wygląda tak, jakby występował w barwach Królewskich co najmniej kilka lat. W ostatnim czasie reprezentant Anglii nabawił się jednak kilku urazów. Na początku listopada doznał kontuzji barku. Z tego powodu nie udał się też na zgrupowanie swojej kadry narodowej. Zdążył już wrócić do gry. Zaprezentował się świetnie w meczach z Cadiz i Napoli, a nieco słabiej przeciwko Granadzie.

– Bellingham pracuje sam, bo wciąż dochodzi do siebie po urazie kostki, którego doznał w meczu z Napoli. Szybko wraca do zdrowia. Bark to coś, co musi starać się wzmocnić na własną rękę. Nie ma obecnie żadnych problemów wykluczających grę, każdego dnia czuje się lepiej – mówił na konferencji prasowej Carlo Ancelotti. Gdy media dopytywały, czy Anglik nie będzie potrzebował operacji barku, odrzekł: – Nie teraz. Bark to szczególne miejsce. Jeśli ta kontuzja będzie się powtarzać, może do tego dojść [że Bellingham będzie potrzebował interwencji chirurgicznej – przyp. PP]. Zobaczymy.

Wszystko wskazuje na to, że 20-latek nadal będzie etatowym członkiem wyjściowego składu. Jeżeli będzie potrzebował wspomnianej operacji, zapewne spróbuje zaplanować ją na mniej intensywny piłkarsko okres.

Bellingham w tym sezonie wystąpił już w 17 spotkaniach Królewskich we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 15 bramek i cztery asysty.

