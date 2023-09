Luka Modrić i Toni Kroos stracili na znaczeniu na początku tego sezonu. Trener Realu Madryt po spotkaniu z Getafe (2:1) uspokoił jednak weteranów. Dla Carlo Ancelottiego Niemiec i Chorwat to wciąż najlepsi pomocnicy na świecie.

Źródło: AS

IMAGO / Vicente Vidal Fernandez Na zdjęciu: Toni Kroos i Luka Modrić

Luka Modrić i Toni Kroos nie są już niekwestionowanymi piłkarzami pierwszego składu Realu Madryt

Każdy z nich rozpoczął w wyjściowej jedenastce zaledwie po jednym spotkaniu

Carlo Ancelotti nadal uważa ich jednak za najlepszych

Modrić i Kroos stracili na znaczeniu? “Kogo mógłbym do nich porównać?”

Luka Modrić i Toni Kroos w minionych miesiącach postanowili przedłużyć swoje umowy z Realem Madryt o kolejny rok. Jeszcze w poprzednim sezonie duet weteranów stanowił o sile drużyny i często występował w wyjściowym składzie. Po czterech kolejkach sytuacja ta wygląda zgoła odmiennie. Chorwat i Niemiec zaledwie po razie wybiegli w wyjściowej jedenastce. W przypadku zdobywcy Złotej Piłki, miało to miejsce podczas sobotniego starcia z Getafe (2:1). Kroos wszedł na murawę z ławki rezerwowych. Media z Hiszpanii informowały już, że obu pomocnikom nie podoba się taki stan rzeczy, ale uspokoić ich postanowił Carlo Ancelotti.

– Nadal są najlepsi. Kogo mógłbym do nich porównać? Dla mnie są najlepsi, kropka. Nadal będą dla nas bardzo ważni, dla pozytywnych wyników, ale też po to, by ten młody zespół mógł się uczciwie rozwijać – wyznał Włoch.

Po przerwie reprezentacyjnej Królewskich czeka niełatwy pojedynek z Realem Sociedad u siebie.

