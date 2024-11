Real Madryt ma coraz większe problemy kadrowe. Kontuzja Edera Militao sprawia, że Carlo Ancelotti w środku obrony postawi na krytykowanego Aureliena Tchouameniego - donosi "AS".

Źródło: AS

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Tchouameni odbuduje się na innej pozycji?

Real Madryt mierzy się z coraz większymi problemami w sezonie 2024/2025. Do mizernej gry i rozczarowujących wyników doszły także kontuzje kluczowych piłkarzy. Kilka tygodni temu więzadła zerwał Dani Carvajal, a teraz z gry na wiele miesięcy wypisał się Eder Militao. Carlo Ancelotti musi szyć w defensywie i stawiać na zawodników, których nie planował umieszczać w wyjściowej jedenastce. Choć sytuacja kadrowa jest tragiczna, Królewscy najprawdopodobniej nie zdecydują się na ruchy transferowe w trakcie zimowego okienka.

Największy kłopot dotyczy formacji obronnej. Podczas letniego okienka transferowego oczekiwano sprowadzenia nowego środkowego obrońcy, lecz do tego nie doszło. Antonio Rudiger i Eder Militao mieli tworzyć podstawowy duet stoperów, a w tym czasie do odpowiedniej dyspozycji miał dojść także David Alaba. Proces rehabilitacji Austriaka stale się jednak wydłuża, a data powrotu na boisko nie jest znana. Dodatkowo Real musi sobie teraz radzić bez Militao, który ma z głowy resztę sezonu.

W ostatnim meczu Brazylijczyka zastąpił 21-letni Raul Asencio, pokazując się z dobrej strony. Mimo tego, Ancelotti postawi na Aureliena Tchouameniego. To on będzie w najbliższym czasie partnerował Rudigerowi. Francuz od początku sezonu mierzy się z dużą krytyką, a media sugerują wręcz, że Królewscy chcą go sprzedać. Zmiana pozycji może mu pomóc w odbudowie lub ostatecznie przesądzić o wyprowadzce z Santiago Bernabeu.