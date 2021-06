Ancelotti po prezentacji w Realu. Włoch zabrał głos ws. Ramosa, Mbappe i Ronaldo

Carlo Ancelotti w środę został zaprezentowany jako nowy trener Realu Madryt. Włoch w trakcie specjalnej konferencji prasowej musiał skonfrontować się z pytaniami dziennikarzy, które dotyczyły okienka transferowego. Odnotujmy, że doświadczony trener związał się z Królewskimi umową na trzy lata.

Carlo Ancelotti wrócił zatem do ekipy, którą prowadził w latach 2013-2015. 61-latek, który rozstał się ostatnio z Evertonem, spokojnie podchodził do tematu przyszłości Sergio Ramosa oraz zainteresowania Kylianem Mbappe przez Real. Hiszpanowi umowa wygasa z końcem czerwca. Tymczasem reprezentant Francji jest w powszechnej opinii numerem jeden na liście życzeń Los Blancos. Włoch wypowiedział się też na temat ewentualnego powrotu Cristiano Ronaldo do klubu z Madrytu. Portugalczyk broni aktualnie barw Juventusu.

– Real Madryt niezależnie od tego, co się stanie, będzie chciał być najlepszy w każdych rozgrywkach, w których będzie brał udział. Na temat Sergio Ramosa na pewno będę rozmawiał z władzami klubu i przemyślimy sprawę. Nie wyobrażałem sobie Realu bez Carlo Ancelottiego, a jednak tak się stało. Dobrze znam tych piłkarzy. Bardzo się cieszę, że znów będę mógł z nimi pracować – mówił nowy/stary opiekun Królewskich.

– Utalentowani zawodnicy zawsze dają większe szanse na sukces. W każdym razie w budowie drużyny potrzebna jest równowaga między jakością a zdolnością do poświęceń. Tylko w takich przypadku indywidualności mogą okazać się przydatne. Ważniejsza jest jednak umiejętności gry drużynowej – kontynuował Ancelotti.

Włoch wypowiedział się również na temat powrotu Garretha Bale’a z wypożyczenia do Tottenhamu Hotspur. – Nie grał dużo w Premier League, ale strzelił jednak sporo goli. Był bardzo skuteczny w ostatnich kilku meczach, gdy tylko miał okazję do regularnej gry. Znam go bardzo dobrze. Jeśli tylko będzie miał ochotę do gry, to nie mam wątpliwości, że może zaliczyć świetny sezon – powiedział trener.

Ronaldo od jakiegoś czasu łączony jest z różnymi klubami. Między innymi z Realem. Na temat reprezentanta Portugalski włoski szkoleniowiec także wyraził kilka słów. – Mamy duży sentyment do Ronaldo. Z drugiej strony nie lubię rozmawiać o piłkarzach, którzy są związani kontraktem z innym klubem – mówił Ancelotti.