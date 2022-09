fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt przygotowuje się do sobotniej rywalizacji z Betisem. Trener Carlo Ancelotti na przedmeczowej konferencji podjął temat potencjału swojego zespołu, a także po raz kolejny nawiązał do zakończonego okienka transferowego.

Real Madryt w sobotę zmierzy się na własnym terenie z Betisem. Obie ekipy mają na ten moment komplet punktów

Carlo Ancelotti uważa, że kadra Królewskich jest gotowa do walki na wszystkich frontach

Zdaniem włoskiego szkoleniowca, Real po sprzedaży Casemiro nie miał zamiaru dokonać żadnego transferu

“Mamy świetną kadrę na wszystkich pozycjach”

Real Madryt bardzo dobrze rozpoczął ligowy sezon. W poprzednim zgarnął krajowe mistrzostwo oraz triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a w obecnym planuje powtórzyć tamto osiągnięcie. Po trzech ligowych kolejkach ma komplet punktów i przygotowuje się do sobotniej rywalizacji z Betisem, który także wygrał trzy dotychczasowe spotkania.

Carlo Ancelotti na przedmeczowej konferencji przekonuje, że jego zespół jest silny i gotowy do walki na wszystkich frontach. Podjął również temat piłkarzy, którym w niedalekiej przyszłości wygasają umowy z mistrzem Hiszpanii. Uspokaja przy tym kibiców i zapewnia, że każdy z nich może zostać na Santiago Bernabeu nawet do końca kariery.

Myślę, że jesteśmy większym faworytem z powodu poprzedniego sezonu. Każdy sezon ma jednak swoją dynamikę. Liga będzie bardziej wyrównana niż rok temu, a w Lidze Mistrzów nie ma faworytów. Tam zależy wszystko od tego, co wydarzy się w marcu czy kwietniu. Dzisiaj mamy dużo mniej wątpliwości niż rok temu w tym okresie. Rynek się zamknął i myślę, że mamy świetną kadrę na wszystkich pozycjach. Na pewno będziemy walczyć i rywalizować.

Uważam, że przyszłość tego klubu i tych piłkarzy jest dosyć jasna. Jest dosyć jasne, co może wydarzyć się z Modriciem, Kroosem, Karimem i Nacho. Jeśli będą chcieli zostać, zostaną tu do końca kariery. Taki jest cel klubu i zawodników. Tu nie ma żadnego problemu. Mamy wielu piłkarzy z wygasającymi umowami, bo kluby w tym momencie są bardzo skupione na finansach. Nie chcą ryzykować z inwestycjami w przyszłość. Stąd tak wielu graczy z wygasającymi umowami. Jednak w przypadku naszych weteranów przyszłość jest dosyć jasna – mówi Włoch.

Ancelotti wypowiedział się także w sprawie zakończonego już okienka transferowego. Pomimo sprzedaży Casemiro, Real Madryt nie zdecydował się na żadne kolejne wzmocnienie.

Patrzyliśmy głównie na odejścia, bo transfery do zespołu po przyjściu Tchouameniego było zamknięte. Nigdy nie myśleliśmy o pozyskaniu kogokolwiek więcej. Patrzyliśmy na sytuacje Casemiro czy Asensio. Teraz rynek się zamknął i taka jest kadra. Ja jestem bardzo zadowolony. Wiem też już dzisiaj, że ci, którzy myśleli o odejściu, są dzisiaj z nami i mogę na nich liczyć. Oni zawsze wypełniali swoje role i zrobią to też teraz. Wielu graczom kończy się kontrakt, ale w żadnym z tych przypadków to nie jest problem – zapewnia Ancelotti.

