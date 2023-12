Real Madryt pod wodzą Carlo Ancelottiego walczy o najwyższe cele. Włoch został zapytany o ewentualną przyszłość w Arabii Saudyjskiej. Przyznał, że pieniądze go nie interesują.

fot. Imago/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti kontynuuje swoją pracę w Realu Madryt

Włoch wypowiedział się o ewentualnej posadzie w którymś z saudyjskich klubów

Trener Królewskich póki co nie myśli o zmianie otoczenia

Ancelotti skupia się na Realu

Ważą się losy przyszłości Carlo Ancelottiego. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że po sezonie 2023/2024 jego drogi z Realem Madryt się rozejdą. W mediach nie brakuje jednak sugestii, że Florentino Perez jest bardzo zadowolony z tej współpracy i chciałby ją kontynuować, podpisując nowy kontrakt. Ancelotti od dawna przekonuje, że praca w stolicy Hiszpanii jest dla niego priorytetem.

W roli następcy Włocha upatruje się Xabiego Alonso, który dokonuje w obecnym sezonie wielkich rzeczy z Bayerem Leverkusen. Niewykluczone, że Hiszpan będzie chciał zostać w Bundeslidze jeszcze przez rok, co dawałoby Ancelottiemu szansę na dalszą pracę w Madrycie. Na konferencji prasowej opiekun Królewskich wypowiedział się o ewentualnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej.

– Nikt z Arabii Saudyjskiej do mnie nie dzwonił. Teraźniejszość jest bardzo piękna. Pieniądze? Ja mam inne cele i zamysły. Nigdy nie myślałem o pieniądzach. Dorastałem w rodzinie, gdzie pieniądze nie były najważniejsze. Teraz mam pieniądze, ale one nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest dobre samopoczucie w danym miejscu. Możliwe, że któregoś dnia poczuję, że Arabia Saudyjska to dla mnie dobre rozwiązanie. Na razie czuję się dobrze tutaj i obym mógł dalej się tak czuć – mówi włoski szkoleniowiec.

