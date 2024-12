Man City szykuje rewolucje. Guardiola chce pięć gwiazd

Manchester City ze względu na koszmarną formę planuje zimowe transfery. Według portalu The Times na liście życzeń Pepa Guardioli znajduje się aż pięć dużych nazwisk.

Źródło: The Times

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Musiala, Wirtz i nie tylko, Guardiola ma chrapkę na pięć gwiazd

Manchester City na pewno nie zaliczy końcówki 2024 roku do udanych. Obywatele niespodziewanie wpadli w poważny kryzys, który mocno utrudni im walkę o mistrzostwo Anglii. Na razie po 19. kolejkach mają na swoim koncie 31 punktów, a strata do Liverpoolu wynosi ponad 10 oczek. Ze względu na kiepskie wyniki zarząd The Citiziens planuje zimą dodatkowe wzmocnienia.

Pep Guardiola w styczniu ma otrzymać przede wszystkim nowego środkowego pomocnika. Na początku rozgrywek poważnej kontuzji doznał Rodri, czyli jeden z najlepszych zawodników w klubie. Ponadto niewykluczone, że do zespołu dołączy także środkowy obrońca.

Jak wynika z informacji portalu The Times, na liście życzeń Manchesteru City znajduje się pięć konkretnych nazwisk. Drużynę aktualnego mistrza Premier League mogą wzmocnić tacy piłkarze jak Bruno Guimaraes, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Martin Zubimendi czy Marc Guehi. Trudno wyobrazić sobie, żeby cała piątka trafiła zimą na Etihad Stadium, ale przynajmniej jeden z nich powinien zostać nowym piłkarzem Obywateli.

Najmniejsze szanse na zimową przeprowadzkę wydaje się mieć Wirtz, Musiala oraz Zubimendi. W przypadku dwóch pierwszych zawodników istnieje małe prawdopodobieństwo, że opuszczą dotychczasowy klub, w którym odgrywają kluczowe role. Z kolei reprezentant Hiszpanii według ostatnich informacji nie zamierza przeprowadzać się w najbliższym czasie do Anglii.

Manchester City następny mecz rozegra kilka dni po nowym roku. W sobotę (4 stycznia) Obywatele zmierzą się u siebie z West Ham United.