David Alaba od wielu miesięcy pozostaje poza grą. Obrońca Realu Madryt powoli wraca do treningów i niebawem może być do dyspozycji Carlo Ancelottiego. "Relevo" zdradza konkretny termin.

Real wreszcie będzie wzmocniony. Wtedy ma wrócić Alaba

David Alaba pod koniec zeszłego roku nabawił się paskudnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Wówczas zerwał więzadła krzyżowe, ponadto uszkodzona została łąkotka i chrząstka. Real Madryt liczył, że rehabilitacja będzie trwała krócej, ale na drodze do powrotu pojawiały się kolejne komplikacje. W maju gwiazdor był zmuszony przejść kolejną artroskopię. Mimo tego, klub cierpliwie wyczekuje jego powrotu na boisko i nie zamierza z niego rezygnować. Wydaje się, że niebawem kibice będą mogli ponownie oglądać poczynania Alaby.

Od niedawna Alaba zaczyna brać udział w treningach, choć ma jeszcze inne obciążenia. “Relevo” zdradza, że pojawia się w Madrycie optymizm, jeśli chodzi o termin powrotu Austriaka na murawę. Najprawdopodobniej będzie to druga połowa stycznia – wówczas Carlo Ancelotti ma zacząć powoływać go do kadry meczowej. Plany opierają się na odczuciach Alaby oraz sztabu medycznego z treningów.

Ani klub, ani zawodnik nie zamierzają się spieszyć, tak aby nie popełnić jakiegokolwiek błędu. Alaba będzie wyczekiwanym wzmocnieniem defensywy Realu w drugiej części sezonu. Między innymi to jego prognozowany powrót sprawił, że Królewscy nie sięgnęli latem po nowego środkowego obrońcę. Najprawdopodobniej nie poczynią żadnego wzmocnienia także zimą.

32-latek w barwach Realu Madryt uzbierał łącznie 102 występy, strzelając pięć goli.