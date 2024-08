Ancelotti wciąż czeka na powrót defensora. Termin pozostaje zagadką

Carlo Ancelotti wciąż czeka na powrót Davida Alaby po kontuzji. Jednak, według informacji przekazanych przez "AS", termin dołączenia do zespołu austriackiego defensora pozostaje zagadką.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Alaba wciąż zmaga się z urazem

Carlo Ancelotti od kilku miesięcy ma problem z zestawieniem defensywy Realu Madryt z uwagi na liczne kontuzje. Jednym z nieobecnych pozostaje David Alaba, który od momentu dołączenia do klubu latem 2021 roku odgrywał kluczową rolę w zespole Królewskich. Znany z wszechstronności i zdolności przywódczych, Austriak stał się filarem drużyny, ale jego czas w Madrycie został naznaczony serią kontuzji.

Pod koniec ubiegłego roku Alaba doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na długi okres. Początkowo dawano nadzieję na jego powrót podczas przygotowań do nowego sezonu. Niestety, mimo optymistycznych planów, uraz okazał się bardziej uporczywy niż przypuszczano, co wywołało znaczne komplikacje w planach Carlo Ancelottiego na nową kampanię.

Jak informuje „AS”, Alaba nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi, co prowadzi do dalszych opóźnień w jego powrocie na boisko. Były austriacki piłkarz Christian Fuchs, który miał okazję porozmawiać z Ancelottim, ujawnił hiszpańskim dziennikarzom, że Alaba przebywa w Madrycie, gdzie indywidualnie pracuje nad odzyskaniem pełnej sprawności. Sztab medyczny Realu wraz z trenerem zdecydowali się na ostrożne podejście, priorytetem stawiając całkowite wyleczenie kontuzji. Zbyt szybki powrót mógłby wiązać się z ryzykiem nawrotu urazu, co mogłoby jeszcze bardziej skomplikować sytuację.

