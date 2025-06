Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso: Zespół musi być zjednoczony

Dzisiaj o godzinie 21:00 odbędzie się mecz pomiędzy Realem Madryt a Al-Hilal w ramach 1. kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. To spotkanie będzie szczególne dla Xabiego Alonso, który podczas środowego pojedynku zadebiutuje na ławce trenerskiej zespołu Królewskich. Przypomnijmy, że hiszpański szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Carlo Ancelottiego. 43-letni wziął udział w konferencji prasowej, w trakcie której zabrał głos przed ważnym i symbolicznym dla niego starciem. Były opiekun Bayeru Leverkusen zdradził, czego oczekuje od piłkarzy Realu Madryt.

– Zaczynamy przygodę meczem z Al-Hilal. Zobaczymy, jak nam pójdzie w tym spotkaniu. Musimy zachować równowagę w ataku i obronie. To podstawa. Zespół musi być zjednoczony. Postaramy się być tak skuteczni, jak to możliwe. Czego oczekuję od moich piłkarzy? Głodu zwycięstwa, zjednoczenia, rywalizacji oraz dobrej gry. Musimy połączyć wiele rzeczy. Po każdym pojedynku będziemy wprowadzać poprawki. Chcemy wygrać, ale sposób, w jaki to zrobimy, także jest ważny – powiedział Xabi Alonso, cytowany w mediach społecznościowych przez hiszpański portal „Madrid Xtra”.

– Drużyna miała za krótki okres przygotowawczy? Jakość indywidualna naszych zawodników jest niesamowita. Szanuję każdego z piłkarzy i dziękuję za ich pracę. Chcę docenić również Carlo Ancelottiego, który zostawił bardzo dobry fundament. Teraz zaczynamy nową erę i musimy budować na tym, co mamy. W każdych rozgrywkach Real Madryt jest naturalnym oraz zasłużonym faworytem. Nie jesteśmy zafiksowani na punkcie finału Klubowych Mistrzostw Świata, aczkolwiek taki jest cel – dodał hiszpański trener.