Sensacja w Klubowych Mistrzostwach Świata! Gigant odpada z rozgrywek

Atletico Madryt wygrało z Botafogo (1:0) w 3. kolejce grupy B. Mimo to podopieczni Diego Simeone odpadli z Klubowych Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu PSG pokonało Seattle (2:0).

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Giuliano Simeone i Nuno Mendes

Atletico Madryt odpada z Klubowych Mistrzostw Świata

Faza grupowa Klubowych Mistrzostw Świata 2025 powoli dobiega końca. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia, ponieważ zakończyła się rywalizacja w grupie B. Niespodziewanie jeden z faworytów rozgrywek pożegnał się z turniejem już na pierwszym etapie.

W poniedziałek wieczorem odbyły się równolegle dwa spotkania. Paris Saint-Germain mierzyło się z Seattle Sounders FC. Triumfatorzy Ligi Mistrzów nie mieli problemów, aby pokonać rywala. Podopieczni Luisa Enrique wygrali (2:0), a bramki zdobywali Chwicza Kwaracchelia i Achraf Hakimi. Z kolei w drugim meczu Atletico Madryt rywalizowało z brazylijskim Botafogo RJ.

Choć zespół z Hiszpanii wywiązał się z roli faworyta, wygrywając skromnie (1:0), to jednak nie zdołał zapewnić sobie awansu do 1/8 finału. Trzy najlepszy drużyny ukończyły fazę grupową z dorobkiem sześciu punktów, przez co o awansie decydował bilans bramek. Ten czynnik sprawił, że premiowani awansem zostali Paris Saint-Germain oraz Botafogo RJ.

Tabela grupy B Klubowych Mistrzostw Świata 2025

Miejsce Drużyna Punkty Bilans bramek 1. Paris Saint-Germain 6 6:1 2. Botafogo RJ 6 3:2 3. Atletico Madryt 6 4:5 4. Seattle Sounders FC 0 2:7

W 1/8 finału Paris Saint-Germain zmierzy się z drużyną, która zajmie 2. miejsce w grupie A. Z kolei Botafogo o awans do ćwierćfinału zagra ze zwycięzcą grupy A. Dla przypomnienia wśród potencjalnych rywali mają takie zespoły jak: Palmeiras, Inter Miami, FC Porto i Al-Ahly.