Real Madryt znowu bez gwiazdy w KMŚ. Wiemy, kiedy wróci

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Al-Hilal

Real osłabiony także w drugim meczu KMŚ

Jak Real Madryt rozpoczął Klubowe Mistrzostwa Świata? Potężnie osłabieni Królewscy zostali zatrzymani przez Al-Hilal. W rywalizacji na Hard Rock Stadium w Miami padł remis 1:1. Xabi Alonso nie mógł skorzystać z takich zawodników, jak David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao, Endrick, Ferland Mendy, Antonio Rudiger i Kylian Mbappe. Francuski napastnik najpierw mierzył się z gorączką, a później także z problemami żołądkowymi.

Mbappe w czwartek… trafił do szpitala. Jednak na szczęście szybko opuścił placówkę i wrócił do drużyny. Chociaż 26-latek czuje się zdecydowanie lepiej, to zabraknie do w kadrze meczowej na niedzielne starcie z Pachucą, pisze Miguel Ángel Díaz. Xabi Alonso znowu będzie musiał radzić sobie bez najlepszego strzelca zespołu.

Kiedy reprezentant Francji wróci na boisko? 27 czerwca Real zagra z RB Salzburg w spotkaniu zamykającym zmagania fazy grupowej KMŚ. To właśnie w pojedynku na Lincoln Financiel Field w Filadelfii Mbappe ma pojawić się na murawie.

Po jednym meczu Real zajmuje 2. lokatę w tabeli grupy H. Liderem jest Salzburg, który ma trzy oczka – Austriacy pokonali Pachucę 2:1.

