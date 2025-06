Real Madryt potężnie osłabiony w KMŚ. Gwiazda ma opuścić pierwszy mecz

Real Madryt w środę rozpocznie rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata. Królewscy do spotkania z Al-Hilal mogą przystąpić bez jednej z największych gwiazd.

Real z Al-Ahli bez kluczowego gracza

Klubowe Mistrzostwa Świata ruszyły 15 lipca – w meczu otwarcia Al Ahly Kair zremisowało z Interem Miami. Swoje spotkania rozegrało już kilku europejskich gigantów. Bayern Monachium rozbił Auckland City, Paris Sait-Germain wygrało 4:0 z Atletico, a Chelsea pokonała 2:0 Los Angeles FC. W środę do gry wkracza Real Madryt.

Podopieczni Xabiego Alonso o 21.00 na Hard Rock Stadium w Miami zmierzą się z Al-Hilal, wicemistrzem Arabii Saudyjskiej. W szeregach ekipy z Rijadu nie brakuje gwiazd – występują tam m.in. Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Mitrović. Natomiast w kadrze Los Blancos na ten mecz może zabraknąć jednego z kluczowych zawodników. Kylian Mbappe już od wczoraj zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie wziął udziału w treningu – informuje Abraham Romero.

– Gorączka uniemożliwiła mu zrobienie oficjalnego zdjęcia turniejowego, udział w treningu przedmeczowym i normalne odżywianie się od wczorajszego dnia – pisze dziennikarz El Mundo. Jeżeli stan Francuza się nie poprawi, wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy go nawet na ławce rezerwowych. Być może 26-latek będzie gotowy na starcie z Pachucą. To spotkanie zaplanowano na 22 czerwca.

