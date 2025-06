Piotr Zieliński nie zagra na Klubowych Mistrzostwach Świata. Polak wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi, więc Inter Mediolan odsyła go do domu - potwierdza Gianluca Di Marzio.

Inter podjął decyzję. Zieliński opuścił zgrupowanie

Piotr Zieliński podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski nabawił się urazu łydki. Te problemy doskwierały mu już w trakcie sezonu, a teraz znów dały o sobie znać. Pomocnik opuścił mecze z Mołdawią oraz Finlandią, natomiast Inter Mediolan uwzględnił go wśród powołanych na Klubowe Mistrzostwa Świata.

Wspólnie z drużyną Zieliński wyruszył do Stanów Zjednoczonych, natomiast nie zagrał w żadnym z trzech spotkań fazy grupowej. Nie było go nawet w kadrze meczowej, co sugerowało, że problemy zdrowotne dalej nie zostały zażegnane.

Kibice mieli nadzieję, że zmieni się to po awansie do fazy pucharowej i Zieliński pomoże Interowi w walce o trofeum. Tak się jednak nie stanie – Polak został odesłany do Włoch, gdzie będzie dochodził do siebie. Inter Mediolan zrezygnował z kontuzjowanych piłkarzy. Gianluca Di Marzio potwierdza, że oprócz Zielińskiego, na Klubowych Mistrzostwach Świata nie wystąpią już również Benjamin Pavard, Hakan Calhanoglu i Yann Bisseck.

Zieliński ma teraz czas, aby wrócić do pełnej sprawności i przygotować się pod kątem przyszłego sezonu. Kampania 2024/2025 nie była dla niego szczególnie udana. Miał problem z regularnymi występami, na co wpływały również jego urazy. W sumie uzbierał 39 spotkań, notując w tym czasie dwie bramki oraz trzy asysty.