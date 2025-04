FIFA znalazła rozwiązanie. Możliwy dodatkowy mecz o udział w KMŚ

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata

Baraż o awans do KMŚ, Club America ma zagrać z Los Angeles FC

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się po zakończeniu sezonu. W dniach 15 czerwca – 13 lipca o trofeum rywalizować będą 32. drużyny ze wszystkich konfederacji. Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, a finałowe spotkanie będzie mieć miejsce na MetLife Stadium.

Nie tak dawno świat obiegła informacja, że FIFA wyrzuciła jednego z uczestników. Club Leon, choć pierwotnie wywalczył prawo gry w rozgrywkach, to ze względu na fakt, że ma tego samego właściciela co Pachuca, czyli inny uczestnik KMŚ nie wystąpi na amerykańskich boiskach. Regulamin turnieju zabrania udziału dwóch drużyn, które należą do tego samego podmiotu właścicielskiego.

FIFA musi znaleźć nowego uczestnika, który zastąpi Club Leon w grupie D, gdzie znalazły się także takie zespoły jak Chelsea, Esperance Tunis czy Flamengo. Światowa federacja wydała komunikat, a z treści wynika, że w planach jest zorganizowanie dodatkowego meczu barażowego, którego stawką będzie zajęcie miejsca meksykańskiego zespołu w turnieju.

W barażu mieliby wziąć udział Los Angeles FC oraz Club America. Drużyna z MLS dostałaby prawo gry jako finalista Ligi Mistrzów CONCACAF, zaś zespół z Meksyku to najwyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu CONCACAF.

Ostateczna decyzja zapadnie nie szybciej niż 23 kwietnia. Tego dnia sprawą wykluczenia Clubu Leon z Klubowych Mistrzostw Świata zajmie się Sąd Arbitrażowy ds. Sportu.

Podział na grupy w Klubowych Mistrzostwach Świata:

Grupa A: Palmeiras, FC Porto, Al-Ahly, Inter Miami

Grupa B: PSG, Atletico Madryt, Botafogo, Seattle Sounders

Grupa C: Bayern Monachium, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Grupa D: Flamengo, Esperance Tunis, Chelsea, wolne miejsce

Grupa E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter Mediolan

Grupa F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

Grupa G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain, Juventus

Grupa H: Real Madryt, Al-Hilal, Pachuca, Salzburg