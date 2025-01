Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Lewandowski u Bońka poza top 5

Wczoraj odbyła się gala 90. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat podczas której wybrano najlepszego sportowca Polski w 2024 roku. W najlepszej dziesiątce znalazło się tylko jedno miejsce na przedstawiciela piłki nożnej. Jak można się domyśleć był to Robert Lewandowski, który zajął 8. miejsce w tym plebiscycie. Więcej o miejscu kapitana reprezentacji Polski pisaliśmy TUTAJ.

Jeszcze przed uroczystością głos ws. piłkarza roku i sportowca roku zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w rozmowie z “Polsatem Sport”, wskazał, że napastnik Barcelony był najlepszym piłkarzem w Polsce w ubiegłym roku, ale jednocześnie zaznaczył, że konkurencja nie była zbyt duża. Popularny Zibi dodał jednak, że w jego zestawieniu top 5 nie ma miejsca dla Roberta Lewandowskiego.

– Klasa i globalność Roberta Lewandowskiego nakazują wskazać właśnie na niego. Ale gdybyśmy przeanalizowali to, co Robert osiągnął z Barceloną w minionym roku, to okazałoby się, że nie zdobył żadnego trofeum. Z drugiej strony, nie mieliśmy innych piłkarzy, którzy wygraliby coś istotnego – powiedział Boniek pytany o najlepszego piłkarza Polski w 2024 roku.

– W mojej piątce, bez określania kto jest pierwszy, a kto piąty, musi być miejsce dla: Igi Świątek, Aleksandry Mirosław, Bartosza Zmarzlika, drużyny szpadzistek i Alicji Klasik – dodał, pomijając Lewandowskiego.

