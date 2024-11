Boniek surowo ocenia pracę Probierza. Mocne słowa

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Zbigniew Boniek: Tak nie może funkcjonować drużyna narodowa

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywała niezwykle ważne spotkanie w Lidze Narodów. Przeciwnikiem „Biało-Czerwonych” byli Szkoci. Rywalizacja ostatecznie nie poszła po naszej myśli. Podopieczni Michała Probierza musieli uznać wyższość rywala po golu strzelonym w doliczonym czasie gry (1:2). Tym samym pożegnaliśmy się z dywizją A i spadliśmy na jej zaplecze.

Dzień po wpadce głos postanowił zabrać sam Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN na łamach „Prawdy Futbolu” surowo ocenił pracę z kadrą Michała Probierza. 68-latek użył nawet sformułowania, że wybory i częste zmiany selekcjonera reprezentacji Polski są „droga donikąd”.

– Wydaje mi się, że Michałowi zależy, żeby każdy sobie pograł. Tak nie może funkcjonować drużyna narodowa. To jest droga donikąd. Wyniki to pokazały. Gdybyśmy mieli trochę pecha, to mogliśmy przyjąć pięć goli też od Szkotów. Brakuje stabilizacji, hierarchii, trzeźwego spojrzenia – powiedział Zbigniew Boniek.

– Czy funkcjonuje obrona? Nie. Czy mamy hierarchię w pomocy? Nie. W ataku też różnie to wygląda. Cały czas coś kręcimy, zmieniamy. Nikt nikogo nie zwalnia, ale chcielibyśmy mieć przeświadczenie, że nie będziemy wracać do tych samych tematów. Jest straszny chaos w tej reprezentacji – dodał były prezes PZPN.

