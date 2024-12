Independent / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek i Michał Probierz

Boniek mocno ocenia kadencję Probierza

Michał Probierz w ostatnim czasie nie może liczyć na zbyt dobrą prasę. I nie ma się co dziwić. Wyniki oraz cała sportowa sytuacja reprezentacji Polski są bardzo słabe i listopadowe mecze kadry tylko to potwierdziły, a spadek do dywizji B Ligi Narodów UEFA według wielu przelał czarę goryczy. Poza tym selekcjoner coraz częściej zdaje się być zamknięty na sugestie środowiska, które wytyka chociażby wielki upór w grze na trzech środkowych obrońców.

WIDEO: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Jednym z tych, którzy Michała Probierza w ostatnim czasie dość mocno krytykują jest Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w rozmowie z kanałem “Meczyki.pl” mówi o tym, że kadra pod wodzą aktualnego selekcjonera nie robi postępów i nadal boryka się z tymi samymi problemami, z którymi mierzyła się na początku jego przygody, a było to już ponad rok temu.

– Niech da mi jeden dowód, że mamy w reprezentacji rozwiązany jakiś problem. Nie mamy rozwiązanego problemu z bramkarzami, obrońcami, defensywnymi pomocnikami. Jedyny problem, jaki jest rozwiązany, to czy Robert Lewandowski chce grać. ak tak, to gra na dziewiątce. Jak nie, to mamy problem też tam – ocenił Zbigniew Boniek w rozmowie z “Meczyki.pl”.

Czytaj więcej: Mamy najnowsze wieści z Lubina. Zagłębie ma przedłużyć kontrakt z ważnym piłkarzem [NASZ NEWS]