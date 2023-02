fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

Fernando Santos w dalszym ciągu kompletuje swój sztab. Wiemy, że nie znajdzie się w nim Łukasz Piszczek. Wśród potencjalnych asystentów Portugalczyka wymienia się natomiast Marka Saganowskiego, który odniósł się do doniesień.

Fernando Santos uzupełnia swój sztab szkoleniowy

W mediach mówi się o dwóch polskich asystentach

Marek Saganowski odniósł się do informacji o swojej kandydaturze

Kto trafi do sztabu reprezentacji Polski?

W zeszłym tygodniu Fernando Santos zawitał do Polski, gdzie będzie mieszkał podczas pełnienia funkcji selekcjonera “Biało-Czerwonych”. Już w marcu rozpoczną się eliminacje do nadchodzących Mistrzostw Europy, więc niebawem powinniśmy poznać premierowe powołania doświadczonego Portugalczyka.

Aktualnie trwa natomiast kompletowanie jego sztabu szkoleniowego, w którym ma znaleźć się dwóch polskich asystentów. Najpoważniejszym kandydatem długo uważany był Łukasz Piszczek, lecz ten finalnie nie przystał na propozycję.

W gronie potencjalnych asystentów jest także Marek Saganowski, czyli obecnie trener drugoligowej Pogoni Siedlce. Sam zainteresowany komentuje medialne doniesienia i przyznaje, że rozważyłby taką możliwość.

– Bardzo miło, że moje nazwisko przewija się w tym kontekście. Grałem rok w Portugalii, więc myślę, że dogadałbym się z selekcjonerem. Jeśli doszłoby to takich rozmów, to na pewno usiadłbym do nich. Chciałbym wiedzieć, na jakich zasadach miałbym pełnić funkcję asystenta – mówi Saganowski w programie “Studio Ekstraklasa”.

Póki nie pojawi się oferta, Saganowski skupia się na pracy w klubie. Pogoń Siedlce wciąż liczy się w walce o Puchar Polski.

