Pressfocus Na zdjęciu: Paulo Bento

Media spekulują od dłuższego czasu na temat przyszłości Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski prawdopodobnie zostanie zwolniony, a w kontekście objęcia reprezentacji przewija się już kilka nowych nazwisk. Zdaniem dziennikarzy WP Sportowe Fakty, pojawiła się nowa kandydatura – Paulo Bento.

Uznany trener wyraził chęć pracy z reprezentacją Polski

Z dnia na dzień słabnie pozycja Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski w ostatnich dniach mocno polaryzuje, a swoimi wypowiedziami i działaniami w mediach nie przysparza sobie zwolenników. Wciąż nieznana pozostaje jego przyszłość na stanowisku trenera biało-czerwonych. Kontrakt szkoleniowca wygasa wraz z końcem roku, a Cezary Kulesza nie zdecydował jeszcze, czy zostanie przedłużony.

Z dnia na dzień powiększa się grono dziennikarzy, których Michniewicz postanowił zablokować na Twitterze. To reakcja selekcjonera na krytykę, jaka spadła na niego w mediach. Działania selekcjonera zostały określone mianem “niedojrzałych”. Jest to kolejny kamyczek do jego ogródka.

Paulo Bento anunciou a sua saída da seleção da Coreia do Sul. pic.twitter.com/l2jDArw3fq — B24 (@B24PT) December 5, 2022

W mediach przewijają się natomiast kolejne kandydatury na ewentualnego nowego selekcjonera Polaków. Cezary Kulesza rozważa angaż Andrija Szewczenki, lecz w czwartek pojawiło się kolejne mocne nazwisko. Zdaniem dziennikarzy WP Sportowe Fakty, chęci do objęcia reprezentacji Polski wyraził Paulo Bento.

Portugalczyk na mundialu w Katarze prowadził reprezentację Korei Południowej, która wywalczyła awans do fazy pucharowej. W ⅛ finału musiała uznać jednak wyższość Portugalii. Ogólnie 53-latek poprowadził azjatycką kadrę w 60 spotkaniach i wygrał 38 z nich. W przeszłości pracował on również m.in. w Sportingu i Olympiakosie Pireus, a także prowadził kadrę Portugalii.