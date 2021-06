Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 w pierwszym czerwcowym meczu kontrolnym z Rosją we Wrocławiu. Był to trzeci z rzędu nierozstrzygnięty bój między obiema ekipami. Tymczasem już za tydzień Biało-czerwoni zmierzą się z Islandią w Poznaniu w ostatnim starciu przed startem Mistrzostw Europy. Poniżej prezentujemy natomiast to, jak spotkanie na Twitterze oceniali dziennikarze i piłkarscy eksperci.

Podopieczni Paulo Sousy mierzyli się we wtorkowy wieczór z Rosją w spotkaniu towarzyskim

Obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz 19. w historii

Prezentujemy opinie użytkowników Twittera dotyczące starcia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Polska – Rosja, czyli nudy nie było tylko przez pierwsze 45 minut

Reprezentacja Polski w boju ze Sborną zakończyła tak naprawdę pierwszy etap przygotowań do Euro 2020. W pierwszej połowie widoczna była ochota do gry w wykonaniu podopiecznych Paulo Sousy, ale niewiele z tego wynikało. Z kolei po wprowadzonych roszadach w składzie w drugiej połowie na boisku miał miejsce chaos. Ostatecznie obie drużyny w towarzyskim meczu musiały zadowolić się remisem.

Jakub Białek (Weszlo.com)

Czy Świerczok może zostać królem strzelców Euro? Haaland nie jedzie. Mbappe postrzela, ale bez przesady. Ronaldo stary. Zlatana nie będzie. Lewy nie strzela na turniejach. Kane już był w Rosji. Werner? Bez jaj. Benzema? Nie będą mu podawać. Lukaku? Chyba nie.



o/ — Jakub Białek (@jakubbialek) June 1, 2021

Mariusz Bielski (Tygodnik Wprost)

Wiadomo po co jest możliwość zrobienia tylu zmian w sparingach, ale odnoszę wrażenie, że w większości przypadków to psuje widowisko. W meczu 🇵🇱 z 🇷🇺 też zrobiło się strasznie chaotycznie. Czy to się nie mija z celem❓🤔 #POLRUS — Mariusz Bielski (@B_Maniek) June 1, 2021

Grzegorz Garbacik (PilkaNozna.pl)

Oglądam ten mecz i jakoś nasuwa mi się pytanie, co tak konkretnie obecnie może dać tej drużynie Kownacki? Sporo jeszcze przed nim pracy, ale dzisiaj wydaje się zajmować miejsce w kadrze, ot choćby to, które powinno należeć się Szymańskiemu. — Grzegorz Garbacik (@grzesgarbacik) June 1, 2021

Damian Gołąb (Interia.pl)

Dla mnie Puchacz w tym momencie to nie jest piłkarz na poziomie reprezentacyjnym na lewą obronę. #POLRUS — Damian Gołąb (@Damian_Golab) June 1, 2021

Marcin Gazda (ElevenSports.pl)

Im bliżej naszej bramki i dalej w mecz – tym gorzej. #POLRUS — Marcin Gazda (@marcin_gazda) June 1, 2021

Adam Godlewski (LegalniBukmacherzy.pl)

Za krótko nasi dublerzy pograli na satysfakcjonującym poziomie przed przerwą. Przynajmniej o kwadrans. Przynajmniej. Po dobrym wejściu w mecz. Początek drugiej połowy znacznie bardziej ostrożny. Efekt respektu czy wyrachowania? — Adam Godlewski (@AdamGodlewski) June 1, 2021

Michał Pol (Kanał Sportowy)

Śmichy chichy ale piękne by to było gdyby tak jeden gol na Euro padł z ekstraklasowego centrostrzału 🤩 #POLROS — Michał Pol (@Polsport) June 1, 2021

Mateusz Rokuszewski (Weszlo.com)

Brakuje nam jednego gościa w środku pola kosztem kogoś z duetu Świderski-Kownacki. Przez tę dziurę mecz jest dość radosny, ale to proszenie się o problemy. Krychowiak i Klich w miarę odpowiedzialnie, ale nie mają wsparcia. — Mateusz Rokuszewski (@mRokuszewski) June 1, 2021

Relacja z meczu Polska – Rosja

Biało-czerwoni w dniu dziecka na pewno nie zachwycili. W starciu, w którym reprezentacja Polski zagrała w eksperymentalnym zestawieniu, z dobrej strony pokazał się jednak po wejściu na boisku Kamil Jóźwiak. Innym zawodnikiem, który imponował bardzo dobrymi zagraniami, był Mateusz Klich. Plus można zapisać również przy występie Jakuba Świerczoka.

Michał Kołodziejczyk (Canal+)

Świetna druga połowa. Od razu można pójść spać. Jeśli to było ćwiczenie czegoś na Euro, to chaos opanowaliśmy do perfekcji. #POLRUS — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) June 1, 2021

Przemysław Michalak (Weszlo.com)

Niech Jóźwiak zakłada w Derby koszulkę reprezentacji, a skończy następny sezon z double-double. — Przemysław Michalak (@PrzemysawMicha2) June 1, 2021

W dziewiętnastym w historii spotkaniu przeciwko Rosji reprezentacja Polski zaliczyła szósty remis. Przypomnijmy, że jedyne zwycięstwo nad Synami Albionu piłkarze Biało-czerwonych odnieśli na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 1974 roku, gdy wygrali 2:0.

Rafał Musioł (Dziennik Zachodni)

Marek Wawrzynowski (WP SportoweFakty)

pomyśleć, że najlepsze polskie kluby mogły kupić Świerczoka 100 razy i nigdy tego nie zrobiły. Kiedyś podpytywałem o co chodzi i powiedziano mi, że jakiś uraz nogi itd, ale jak widać nie przeszkadza strzelać w kadrze 😉 — Marek Wawrzynowski (@M_Wawrzynowski) June 1, 2021

