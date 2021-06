Reprezentacja Polski nie spełniła pokładanej w niej nadziei i przegrała ze Szwecję 2:3. Biało-czerwoni oprócz tego, że ogólnie przespali pierwszą połowie, to nie mieli też szczęścia. Szczególnie potwierdzały to okazje Roberta Lewandowskiego. Poniżej prezentujemy natomiast to, jak mecz na Twitterze oceniali dziennikarze i piłkarscy eksperci.

Reprezentacja Polski kolejny raz pod wodzą Paulo Sousy rozczarowała, przegrywając ostatnim mecz w fazie grupowej Euro

Biało-czerwoni nie poprawili swoich statystyk w bezpośrednich potyczkach z Skandynawami

Prezentujemy opinie użytkowników Twittera dotyczące starcia Szwecja – Polska na Mistrzostwach Europy

Szwecja – Polska, klątwa Brzęczka

Reprezentacja Polski zaliczyła w środowy wieczór ósmy mecz pod wodzą Paulo Sousy, ponosząc trzecią porażkę. Biało-czerwoni z Portugalczykiem zaliczyli jak na razie jedno zwycięstwo w starciu z Andorą. Były trener Girondins Bordeaux ma kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej do końca listopada tego roku.

Zbigniew Boniek (prezes PZPN)

Dziękuje wszystkim👍 Za rok następna wielka impreza, zróbcie wszystko, żeby na niej być🇵🇱⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 23, 2021

Jakub Białek (Weszlo.com)

Czy to Euro, a może jednak Vladislavs Gutkovskis best moments 2021? — Jakub Białek (@jakubbialek) June 23, 2021

Marcin Borzęcki (TVP Sport)

Niczym mi nie zaimponował Sousa, bo na ładnie prowadzone monologi i konferencje się nie nabieram. Od teorii do praktyki daleka droga. Ale ktoś go w końcu zatrudnił. Widziały gały, co brały, więc winny katastrofy przede wszystkim Zbigniew Boniek. — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) June 23, 2021

Sebastian Chabiniak (Eleven Sports)

Mam nadzieję, że awansujemy na mistrzostwa świata. Bo emocje turniejowe, nawet jak ostatecznie skończyło się tak a nie inaczej, to coś pięknego. Choćby ta chwilowa nadzieja. — Sebastian Chabiniak (@sebchabiniak1) June 23, 2021

Marcin Gazda (ElevenSports.pl)

Jak się okazało – czy trener polski, czy zagraniczny wybawca – grać w piłkę to średnio potrafimy. #POLSWE — Marcin Gazda (@marcin_gazda) June 23, 2021

Maciej Iwański (TVP)

Wojciech Kowalczyk (były reprezentant Polski)

Dziś Zieliński najlepszy — Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) June 23, 2021

Cezary Kowalski (Polsat Sport)

Nie ma co być gorącej wodzie kąpanym. Należy pozwolić jeszcze Sousie spokojnie przegrać eliminacje mundialu. — Cezary Kowalski (@kowalski_cezary) June 23, 2021

Przemysław Langier (Goal.pl)

Mówimy, z resztą nie bez przyczyny: Słowacy słabi, Szwedzi słabi.



Matko, jaki przykry jest następny wniosek. — Przemek Langier (@plangier) June 23, 2021

Radosław Nawrot (Interia.pl)

W 1986, 2002, 2006 i 2018 roku było bezdyskusyjnie. Ten turniej przypomina mi 2012 – wielki niedosyt, bo mogło być inaczej — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) June 23, 2021

Mateusz Rokuszewski (Weszlo.com)

Thierry Lewandowski. — Mateusz Rokuszewski (@mRokuszewski) June 23, 2021

Relacja z meczu Szwecja – Polska

Michał Kołodziejczyk (Canal+)

Zbigniew Boniek powiedział w TVP ze nie zamierza teraz dołączać do tych, którzy narzekają. — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) June 23, 2021

Przemysław Michalak (Weszlo.com)

Szukając indywidualnych plusów: Lewandowskiemu wreszcie zgadzają się liczby na dużym turnieju, a Zieliński dźwignął to EURO mentalnie. W przyszłości jeszcze może być fajnie. — Przemysław Michalak (@PrzemysawMicha2) June 23, 2021

Marek Wawrzynowski (WP SportoweFakty)

Lewandowski vs reszta świata. Ten gość jest niewiarygodny. Zasłużył na 4 złote piłki. — Marek Wawrzynowski (@M_Wawrzynowski) June 23, 2021

Andrzej Twarowski (Canal+)

Z nowym trenerem wygraliśmy tylko z Andorą. Osiągnęliśmy najsłabszy wynik w historii naszych grupowych występów w MŚ i ME. Jak nie umiesz bronić to jedziesz do domu. Daliśmy się nabrać. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Taka dola kibica. Szkoda. #POL #SWE — Andrzej Twarowski (@TwaroTwaro) June 23, 2021

Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl)

Można się rozejść… — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 23, 2021

