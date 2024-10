Tomaszewski bezlitosny na temat gry reprezentanta Polski

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz, Piotr Zieliński i Jakub Kiwior

Jan Tomaszewski krytycznie o występach Piotra Zielińskiego

Latem tego roku Piotr Zieliński zamienił SSC Napoli na Inter Mediolan. W ekipie mistrza Włoch nie zdołał jeszcze na stałe wywalczyć miejsca w wyjściowej jedenastce. Trener Simone Inzaghi dał mu szansę w zaledwie pięciu meczach, w których Polak spędził na boisku łącznie 211 minut w barwach Nerazzurrich. Na razie Zieliński wciąż czeka na większe zaufanie ze strony szkoleniowca.

30-latek na swoim koncie 95 występów w reprezentacji Polski. Mimo imponującej liczby rozegranych meczów, jego postawa w biało-czerwonych barwach często budzi mieszane uczucia. Krytycy zarzucają pomocnikowi, że nie zawsze wykorzystuje swój potencjał na boisku. Jan Tomaszewski postanowił zabrać głos w sprawie Piotra Zielińskiego tuż przed październikowym zgrupowaniem kadry.

Według legendarnego bramkarza, pomocnik jest źle ustawiany w reprezentacji Polski. – Powinien grać na podmęczonych rywali. Tak jak go wpuszcza trener Interu. Na 10-15 minut przed końcem meczu. Wtedy jego walory rosną. Musi być w reprezentacji Jestem za Zielińskim, ale skoro on przechodzi do Interu i robi się z tego transfer stulecia, to ten trener ma go na co dzień i jakoś nie widzi go w pierwszej jedenastce – zaznaczył.

– Mam pretensje, że zagrał tylko pięć dobrych spotkań w kadrze. I to było wszystko – dodał. Michał Probierz ogłaszając powołania na nadchodzące mecze z Portugalią i Chorwacją w Lidze Narodów, zdecydował się postawić na kilku nowych pomocników. Wśród nich znaleźli się Maximilian Oyedele oraz Michael Ameyaw.