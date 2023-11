fot. Imago/Michal Nowak / Newspix.pl Na zdjęciu: Jan Tomaszewski

Reprezentacja Polski poznała barażowych rywali

W półfinale zagra z Estonią, a w finale z wygranym pary Walia – Finlandia

Jan Tomaszewski uważa, że w losowaniu Biało-Czerwonym sprzyjało szczęście

Polska musi wygrać na wyjeździe

Reprezentacja Polski o awans na Mistrzostwa Europy powalczy w marcowych barażach. Najpierw podejmie Estonię, a jeśli się z nią upora, w finale zagra ze zwycięzcą meczu Walia – Finlandia. Jan Tomaszewski uważa, że Biało-Czerwonym w tym losowaniu sprzyjało szczęście, bowiem uniknęli oni ewentualnej potyczki z Ukrainą.

– Uważam, że Finlandia zostanie pokona przez Walijczyków, bo grają u siebie, a na dodatek o ogromną stawkę. Bardzo dobrze, że Ukraina nie jest w naszej grupie. To już jest zwycięstwo. Jakiś dobry omen jest nad kadrą, bo Ukraina naprawdę dobrze się zaprezentowała. Może być tak, że Walijczycy będą bardziej zmęczeni, bo oni nie mogą sobie odpuścić. My natomiast możemy sobie odpuścić, bo jeśli zagramy dobrze w pierwszej połowie, to już wtedy rozstrzygniemy to spotkanie i na drugą połowę wyjdzie czterech, pięciu zmienników. Natomiast Walijczycy mogą sobie na to nie pozwolić – mówi ekspert.

Niezależnie od rywala reprezentacja Polski w finale baraży zagra na wyjeździe. Tomaszewski obawia się przede wszystkim meczu w Cardiff, gdzie nie będzie brakowało gorącej atmosfery na trybunach.

– No cholera. Ten mecz wyjazdowy mnie trochę dobił. Byłbym optymistą, gdybyśmy grali u siebie na Narodowym, bo zawsze to jest ten 12 zawodnik i zawsze jest tam atmosfera nieprawdopodobna. Ale cóż, w Niemczech też będziemy grali na obcych boiskach i trzeba się zaprezentować – wyjaśnia.

