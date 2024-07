Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny utrzyma pozycję w reprezentacji?

Wojciech Szczęsny i reprezentacja Polski – czy ten rozdział właśnie dobiegł końca? Chociaż 34-latek niedawno przyznał, że Euro 2024 będzie jego ostatnim wielkim turniejem w kadrze, to dosyć szybko miał zmienić zdanie. Okazuje się, że golkiper wcale nie jest pewny swojej decyzji i jednak nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach.

Wobec wcześniejszych zapowiedzi Szczęsnego nie pojawił się on w składzie na mecz z Francją, ponieważ Michał Probierz zamierzał wystawić jedenastkę przygotowaną do rywalizacji w Lidze Narodów. Co w sytuacji, gdyby doświadczony golkiper kontynuował przygodę z reprezentacją? Na to pytanie w rozmowie z Mateuszem Migą z TVPSPORT.PL odpowiedział Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w kadrze:

– Jeśli Wojtek będzie nadal kontynuował karierę reprezentacyjną to trudno będzie podważać jego pozycję. W tej kwestii nic się nie zmieni. Jeśli zakończy karierę to ta rywalizacja nabierze większego kolorytu. Teraz jednak skupiamy się na tym, co już wkrótce. We wrześniu najbliższe mecze i wtedy będziemy bogatsi w informacje, na kogo faktycznie możemy liczyć.

Szczęsny będzie numerem jeden, jeżeli pozostanie w reprezentacji – takie głosy płyną ze środka kadry. Pozostaje czekać na ostateczną decyzję 34-latka.

Zobacz także: Olkiewicz: Legendy tak nie umierają