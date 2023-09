fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zaliczył ostatnio spadek formy

Dziennikarz Krzysztof Stanowski ocenił natomiast medialne wypowiedzi kapitana reprezentacji Polski

Redaktor naczelny Weszlo.com i współwłaściciel Kanału Sportowego wprost stwierdził, że najlepszym wywiadem 35-latka był ten ze słynnymi ośmioma sekundami ciszy

Stanowski poczuł krew i pojechał z Lewandowskim

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa obniżyła loty. Biało-czerwoni nie prezentują się dobrze nie tylko w ofensywie, ale też w obronie. Mimo że pod batutą Czesława Michniewicza pod tym względem wszystko było ok. Ostatnio na dodatek drużynie nie pomagał Robert Lewandowski, co sprawiło, że kapitan polskiej ekipy musi mierzyć się z dużą krytyką.

Lewandowski udzielił głośnego wywiadu Eleven Sports i Meczykom. Tymczasem swoje zdanie na temat medialnych wypowiedzi piłkarza przedstawił znany dziennikarz. – On zawsze wyskakuje z czymś, co jest totalnie od czapy. Wszyscy się dziwią potem: “Po, co on to powiedział?” – mówił Stanowski w audycji “KS Poranek”.

– Najlepszy wywiad Roberta Lewandowskiego? Jak nic nie powiedział przez kilka sekund. To przerażające. Może dorobiliśmy teorię, a on wtedy był bezsilny intelektualnie – kontynuował dziennikarz.

– Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek powiedział coś ciekawego. On nie jest i nie będzie liderem – przekonywał Stanowski.

Lewandowski to 143-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej 35-latek strzelił jak na razie 81 goli.

