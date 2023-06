PressFocus Na zdjęciu: Franciszek Smuda

Franciszek Smuda odniósł się do słów Fernando Santosa

Były selekcjoner nie gryzł się w język

Uważa, że mecz z Niemcami jest świetnym pomysłem

Smuda nie gryzł się w język. Zirytował się na słowa Fernando Santosa

Franciszek Smuda udzielił wywiadu Polsatowi Sport. Podczas rozmowy nie zabrakło tematów dotyczących reprezentacji Polski. Były selekcjoner naszej kadry zirytował się na słowa Fernando Santosa o meczu z Niemcami. Portugalczyk uważa, że towarzyskie spotkania zakłóca przygotowania do ważnego meczu z Mołdawią.

– Do czego to doszło, że my się boimy Mołdawii, no ludzie złoci! No dobra, Czechom zdarzyła się wpadka, ale ogólnie Mołdawia to nie jest ta klasa, co Polska. To po pierwsze. Tymczasem taki mecz z Niemcami, dla człowieka zasłużonego w polskiej piłce, jakim jest Kuba Błaszczykowski, warto rozegrać i aranżację tego spotkania uważam za bardzo dobry pomysł – skomentował Franciszek Smuda.