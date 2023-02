PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informuje, że Fernando Santos w najbliższym czasie planuje spotkania z dwoma kluczowymi zawodnikami reprezentacji Polski. Chodzi o Roberta Lewandowskiego oraz Kamila Glika.

Fernando Santosa czekają intensywne tygodnie

Portugalczyk w weekend pojawi się na meczach PKO Ekstraklasy

W przyszłym tygodniu selekcjoner planuje wizytę u Roberta Lewandowskiego

Santos odwiedzi Lewandowskiego i Glika

Fernando Santos przebywa już w Polsce, gdzie skupi się na pracy w reprezentacji Polski. W środę prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że nowy selekcjoner osobiście pojawi się na trzech meczach PKO Ekstraklasy. Portugalczyk z trybun obejrzy piątkowy mecz Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź, sobotni Wisły Płock z Lechem Poznań oraz na niedzielne starcie Legii Warszawa z Cracovią.

Jak przekazuje Tomasz Włodarczyk, Fernando Santos ma też już plany na przyszły tydzień. Według jego informacji Portugalczyk wybiera się do Barcelony na spotkanie z Robertem Lewandowskim. Obaj panowie będą mogli osobiście porozmawiać na temat współpracy w reprezentacji Polski.

Szczegóły tego spotkania mają zostać jeszcze ustalone, ale to nie jedyna wizyta Santosa u naszych kadrowiczów, która ma się odbyć w najbliższym czasie. Dziennikarz Meczyki.pl dodaje, że Portugalczyk oprócz rozmowy z kapitanem naszej kadry chce się również spotkać z wicekapitanem, czyli Kamilem Glikiem.

Jak widać, nowy selekcjoner postanowił od razu zabrać się do pracy i czekają go intensywne tygodnie, a wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do marcowych spotkań w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. 24 marca Biało – Czerwoni zagrają wyjazdowy mecz z Czechami, a trzy dni później zmierzą się z Albanią.

